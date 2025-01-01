تصعيد إسرائيلي على غزة : غارات وقصف مدفعي

غزة/سما/

شنت طائرات إسرائيلية، صباح الأحد، غارات على مدينتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، بعد ساعات من استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 25 آخرين في قصف استهدف سيارة مدنية غرب مدينة غزة، وفق مصادر طبية فلسطينية.

واستهدفت الغارات المكثفة مناطق متفرقة في مدينة رفح، إضافة إلى مناطق ضمن نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي شرقي خانيونس، ما أصاب عددا من المواقع والبنى التحتية.

كما شهدت المنطقة الشمالية لمدينة رفح إطلاق نار كثيف من آليات الجيش الإسرائيلي على الحدود، فيما استمر إطلاق النار جنوب شرق خانيونس.

وشن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا عنيفا على المناطق الشرقية لمدينة غزة، تزامن مع انفجارات كبيرة دوت في أرجاء المدينة.

كما فجر الجيش مدرعة مفخخة داخل حي الشجاعية، ونفّذ عمليات نسف لعدد من المنازل السكنية في المناطق الشرقية، ما أسفر عن دوي تفجيرات متكررة في مختلف أنحاء المدينة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، مساء السبت، عن استهداف القيادي في كتائب القسام رائد سعد، قائد ركن التصنيع في حركة حماس وأحد مهندسي "طوفان الأقصى"، بغارة في قطاع غزة.

وأدانت حركة حماس هذا الهجوم، واعتبرته انتهاكا جديدا لوقف إطلاق النار وجريمة متعمدة تهدف إلى تقويض الاتفاق الذي جرى التوصل إليه برعاية دولية، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة، ومطالبة الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات.