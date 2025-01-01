  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استبعاد توني بلير من مجلس السلام الانتقالي: خطوة نحو إعادة إعمار غزة

الأحد 14 ديسمبر 2025 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استبعاد توني بلير من مجلس السلام الانتقالي: خطوة نحو إعادة إعمار غزة



القدس المحتلة/سما/

تنفس العديد من الأطراف المشاركة في مفاوضات إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة الصعداء عند الإعلان عن استبعاد توني بلير من مجلس السلام الانتقالي المقترح.

هذا الإعلان جاء في وقت حساس، حيث دخلت المفاوضات مرحلتها الثانية التي تركز على الترتيبات الأمنية والاقتصادية الضرورية لاستقرار القطاع.

قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي أُقر في 17 نوفمبر 2025، نص على تشكيل مجلس سلام انتقالي، ونشر قوة استقرار، ووضع إطار زمني يمتد حتى نهاية عام 2027.

استبعاد بلير يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية بحد ذاتها.

ومع ذلك، أثار وجود بلير كمبعوث قلقاً كبيراً لدى العديد من الجهات المعنية، حيث اعتبر الكثيرون أن تعيينه في هذا المنصب يعد خطأ جسيماً.

بلير يحمل إرثاً سياسياً ثقيلاً، حيث يُعتبر غزو العراق عام 2003 أحد أسوأ القرارات في السياسة الخارجية، مما جعله رمزاً للقرارات الكارثية.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن كواليس دخول خطة ترامب المرحلة الثانية ..

4 شهداء و 10 جرحى بقصف سيارة غرب غزة والاحتلال يعلن ان الهدف هو القيادي في القسام رائد سعد

“شخص وضيع و لن تبقوا بالحكم”.. انتقادات حادة لنتنياهو بعد فيديو يُظهر 6 أسرى أحياء قبل ان يقتلهم الجيش في غزة

أكسيوس: إسرائيل تجاوزت أمريكا في "عملية اغتيال سعد" بغزة

من هو رائد سعد نائب قائد القسام في قطاع غرة؟

القناة 13 العبرية : حماس خططت لاختطاف بن غفير إلى غزة

إسرائيل تهدد بتقليص المساعدات لغزة ..

الأخبار الرئيسية

جدل بين «الموالين» حول مسؤولية «حماس» عن خراب «محور المقاومة»

واشنطن تسعى لنشر 10 آلاف جندي في مناطق تحت سيطرة اسرائيل في قطاع غزة

موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة مبعوث ترامب إلى إسرائيل وأبرز الملفات “السرية” التي سيتم بحثها مع نتنياهو

إسرائيل تهدد بتقليص المساعدات لغزة ..

IMG_2946

القناة 13 العبرية : حماس خططت لاختطاف بن غفير إلى غزة

الاتصالات الفلسطينية