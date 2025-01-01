الطقس: أجواء صافية وباردة وعودة للمنخفض الجوي الثلاثاء

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافٍ بوجهٍ عام، وباردا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الاثنين، صاف إلى غائم جزئي، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء تتأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي، لذا تسقط الامطار على بعض المناطق من البلاد وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد أحيانًا، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة الثلاثاء المقبل، ويكون الجو غائمًا جزئيا وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط الأمطار على بعض المناطق من البلاد قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد أحيانًا، الرياح حنبوبيه شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، حيث يكون الجو غائمًا جزئيا وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط الأمطار على بعض المناطق من البلاد قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين اليوم من خطر: التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.