هآرتس: إيطاليا تعهدت للولايات المتحدة بإرسال قوات إلى غزة

وكالات / سما/

أفادت مصادر مطلعة، من بينها دبلوماسي غربي، مساء السبت لصحيفة هآرتس العبرية، أن إيطاليا تعهدت للولايات المتحدة بإرسال قوات للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني قد أعلن، بعد أيام من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، أن بلاده ستشارك في قوة الاستقرار، لكن المصادر أكدت أن هذا التعهد بات الآن التزاماً ملموساً، فضلاً عن التزامها بعدد الجنود الذين يمكنها توفيرهم لهذه المهمة.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن إيطاليا هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي قدمت مثل هذا التعهد.