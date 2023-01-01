الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي غزة

غزة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، إصابة جنديين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة، في مناطق تواصل قواته احتلالها داخل القطاع.

وقال في بيان، إن “جنديين من قوات الاحتياط أصيبا بجروح طفيفة اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء نشاط لتطهير منطقة جنوبي قطاع غزة”.

ووفق أحدث معطيات الجيش الإسرائيلي، المتهم بإخفاء الحصيلة الحقيقية لخسائره، فقد قُتل 923 من عسكرييه وأُصيب 6 آلاف و408 منذ بدء حرب الإبادة بغزة، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتشمل المعطيات الضباط والجنود الذين قتلوا أو جرحوا في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل.

وفي 10 أكتوبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل حيز التنفيذ، بعد عامين من حرب إبادة ارتكبتها تل أبيب في القطاع، خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح.

وإلى جانب الخسائر البشرية، فقد تسببت الإبادة الجماعية بدمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بخسائر أولية قُدرت بنحو 70 مليار دولار.