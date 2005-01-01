  1. الرئيسية
من هو رائد سعد نائب قائد القسام في قطاع غرة؟

السبت 13 ديسمبر 2025 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هو رائد سعد نائب قائد القسام في قطاع غرة؟



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع "الشاباك" اليوم السبت اغتيال رائد سعد، وهو نائب القائد العام لكتائب القسام و"عنصر بارز" في حركة حماس في مدينة غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عملية الاغتيال تمت بموافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دون إطلاع واشنطن مسبقا.

من هو رائد سعد؟

يعتبر رائد سعد أحد مؤسسي كتائب القسام وأحد أبرز القادة العسكريين فيها، ويوصف بأنه "رجل الظل" في حماس.

كان من ضمن هيئة أركان "القسام" والتي كانت تضم القائد العام محمد الضيف الذي اغتيل العام الماضي، بالإضافة إلى عز الدين الحداد الذي خلفه ولا يزال المطلوب الأول لدى إسرائيل، إلى جانب أسماء قيادية أخرى قضت خلال الحرب.

تسلم سعد منصب قائد لواء غزة أكبر ألوية "القسام" العام 2005، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع آنذاك.

وتولى بعد ذلك مسؤولية مهام التصنيع العسكري في الكتائب، لتحقيق الاكتفاء الذاتي لها في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ تسلم حماس السلطة في 2007.

وكان يشرف، بحسب العديد من المصادر، على تصنيع الصواريخ، والقذائف المضادة للدروع، وبندقيات القنص، والمعدات الأخرى.

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله عام 2024 خلال الحرب على غزة إثر قصف مخيم الشاطئ في المدينة.

لكن حماس نفت الخبر حينها.

ووفق العديد من المصادر، فإن سعد أصبح نائب القائد العام لكتائب القسام بعد اغتيال الضيف وتولي عز الدين الحداد القيادة.

