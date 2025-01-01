  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

6 عائلات تخلي منازلها تمهيدا لهدمها في مدينة نابلس

السبت 13 ديسمبر 2025 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 عائلات تخلي منازلها تمهيدا لهدمها في مدينة نابلس



نابلس/سما/

اضطرت ست عائلات، اليوم السبت، لإخلاء منازلها في شارع التعاون العلوي بمدينة نابلس، تمهيدا لهدمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد المواطن ليث عابد لـ"وفا"، بأنه اضطر برفقة والده وشقيقه، وجاره أشرف حطاب ووالده وشقيقه، لإخلاء منازلهم المكونة من ثلاثة منازل تضم 6 شقق، بعد تلقيهم إخطارا بالهدم بأمر من العليا الإسرائيلية، والتي حددت 31/12/2025 موعدا نهائيا للإخلاء والهدم، بحجة البناء في المنطقة المصنفة "ج".

وأكد عابد أن المنازل مخطرة بالهدم منذ عام 2021، إضافة إلى 10 منازل أخرى، وجميع تلك البيوت تضم من 2-4 عائلات، مشددا على انه ووفق الخرائط التي حصلت عليها العائلات فإن جميع المنازل تقع بالمنطقة المصنفة "ب"، إلا أن الاحتلال يدعي أنها واقعة بالمنطقة المصنفة "ج".

وأشار إلى أن الاحتلال هدم خلال العامين الماضيين ستة منازل مأهولة بالسكان، مشيرا إلى أن جميع المنازل تم بناؤها منذ أكثر من 15 عاما.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية : واشنطن تعمل على بلورة رؤية لـ "غزة موحّدة" تُدار من قبل سكانها

الكشف عن كواليس دخول خطة ترامب المرحلة الثانية ..

السيسي يرفض لقاء نتنياهو وقضية الغاز تراوح مكانها.. إعلام عبري يكشف تفاصيل أزمة متصاعدة بين تل أبيب والقاهرة

“شخص وضيع و لن تبقوا بالحكم”.. انتقادات حادة لنتنياهو بعد فيديو يُظهر 6 أسرى أحياء قبل ان يقتلهم الجيش في غزة

بسبب انتهاكات الشاباك.. ادارة بايدن حجبت معلومات استخباراتية وبثاً مباشراً عن الاحتلال في غزة

قصفته إسرائيل سابقا.. انهيار أحد أبواب المسجد العمري الكبير في مدينة غزة بفعل الأمطار

وزراء خارجية 8 دول يؤكدون دعمهم الكامل لـ"الأونروا" ودورها الحيوي في حماية اللاجئين الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

IMG_2943

أكسيوس: إسرائيل تجاوزت أمريكا في "عملية اغتيال سعد" بغزة

4 شهداء و 10 جرحى بقصف سيارة غرب غزة والاحتلال يعلن ان الهدف هو القيادي في القسام رائد سعد

الكشف عن كواليس دخول خطة ترامب المرحلة الثانية ..

إسرائيل تقترِح خطّة “سلامٍ” مع لبنان وفق مقاييسها: نزع سلاح حزب الله وإلغاء مقاضاة اللبنانيين لعلاقاتهم بالصهاينة

غزة تغرق : استشهاد 14 فلسطينياً وانهيار منازل تزامناً مع قرار أممي يطالب بفتح المعابر

الاتصالات الفلسطينية