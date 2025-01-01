  1. الرئيسية
أكسيوس: إسرائيل تجاوزت أمريكا في "عملية اغتيال سعد" بغزة

السبت 13 ديسمبر 2025 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكسيوس: إسرائيل تجاوزت أمريكا في "عملية اغتيال سعد" بغزة



وكالات / سما/

أكد موقع "أكسيوس"، أن إسرائيل لم تبلغ الحكومة الأميركية، بمحاولة اغتيال القيادي في حماس رائد سعد في غزة.

وجاء تقرير "أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أكد أن الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعملية التي وقعت عصر السبت.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال السبت، إنه استهدف قياديا بارزا في الجناح العسكري لحركة حماس بمدينة غزة.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي اسمه حتى الآن، لكن تقارير إعلامية ومصادر إسرائيلية كشفت أن الأمر يتعلق برائد سعد.

وقالت القناة 12 العبرية إن "سعد، الرجل الثاني في حركة حماس بغزة، قد قُتل في الهجوم".

وأكد مصدر أمني أن "الجيش الإسرائيلي شن هجوما على رائد سعد. وبحسب التقييم، فقد تكللت العملية بالنجاح وتم القضاء عليه. وأُفيد في غزة عن سقوط عدد من القتلى جراء الهجوم الذي نُفذ جوا".

