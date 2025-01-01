  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ألمانيا تدعو إلى وقف بناء المستوطنات

السبت 13 ديسمبر 2025 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تدعو إلى وقف بناء المستوطنات



سما / وكالات /

دعت وزارة الخارجية الألمانية، إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قرار بناء مستوطنات جديدة في الضفة.

وأصدرت الوزارة الخارجية الألمانية بيانًا تدين فيه بناء المستوطنات وتدعو إلى وقفه.

وجاء في البيان: "هذا الأسبوع، تمت الموافقة على بناء أكثر من 750 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، وفي عام 2025، تمت الموافقة على بناء ما يقرب من 30 ألف وحدة سكنية جديدة، وهو رقم قياسي جديد يدعو إلى قلق بالغ".

وأضاف البيان: "إن بناء المستوطنات لا ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي فحسب، بل يؤخر أيضًا حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كما طالبت به محكمة العدل الدولية.

وترفض ألمانيا الضم الرسمي والفعليّ الصريح. ولن نعترف إلا بالتغييرات التي طرأت على حدود عام 1967".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية : واشنطن تعمل على بلورة رؤية لـ "غزة موحّدة" تُدار من قبل سكانها

الكشف عن كواليس دخول خطة ترامب المرحلة الثانية ..

السيسي يرفض لقاء نتنياهو وقضية الغاز تراوح مكانها.. إعلام عبري يكشف تفاصيل أزمة متصاعدة بين تل أبيب والقاهرة

قصفته إسرائيل سابقا.. انهيار أحد أبواب المسجد العمري الكبير في مدينة غزة بفعل الأمطار

بسبب انتهاكات الشاباك.. ادارة بايدن حجبت معلومات استخباراتية وبثاً مباشراً عن الاحتلال في غزة

وزراء خارجية 8 دول يؤكدون دعمهم الكامل لـ"الأونروا" ودورها الحيوي في حماية اللاجئين الفلسطينيين

واشنطن تعقد مؤتمرا في الدوحة خلال أيام بشأن القوة الدولية ومستقبل غزة

الأخبار الرئيسية

4 شهداء و 10 جرحى بقصف سيارة غرب غزة والاحتلال يعلن ان الهدف هو القيادي في القسام رائد سعد

الكشف عن كواليس دخول خطة ترامب المرحلة الثانية ..

إسرائيل تقترِح خطّة “سلامٍ” مع لبنان وفق مقاييسها: نزع سلاح حزب الله وإلغاء مقاضاة اللبنانيين لعلاقاتهم بالصهاينة

غزة تغرق : استشهاد 14 فلسطينياً وانهيار منازل تزامناً مع قرار أممي يطالب بفتح المعابر

بسبب انتهاكات الشاباك.. ادارة بايدن حجبت معلومات استخباراتية وبثاً مباشراً عن الاحتلال في غزة

الاتصالات الفلسطينية