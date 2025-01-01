  1. الرئيسية
ترامب يهدد أميركا اللاتينية بشن ضربات برية "قريبا"

السبت 13 ديسمبر 2025 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن/سما/

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ شن ضربات برية تستهدف عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.

وقال ترامب للصحفيين "لقد تمكّنا من إيقاف 96 بالمئة من عمليات تهريب المخدرات عبر البحر، والآن سنبدأ بالهجوم برا، وهو أسهل بكثير، وسيبدأ ذلك قريبا".

وأوضحت وكالة "بلومبرغ" أن ترامب رفض مرة أخرى تقديم تفاصيل حول متى وأين سيبدأ تصعيد حملته العسكرية فعليا، أو ما إذا كان بإمكان الدول القيام بأي شيء لتجنب الضربات البرية.

وكان الرئيس الأميركي قد تعهّد لعدة أيام بتوسيع نطاق حملته، وذلك بعد أن شن البنتاغون سلسلة من الهجمات على ما تصفه واشنطن بقوارب تهريب المخدرات في المياه الدولية قبالة سواحل أميركا الجنوبية.

ونشرت الولايات المتحدة عددا كبيرا من البوارج البحرية في منطقة الكاريبي في سياق جهود مكافحة الاتجار بالمخدرات.

وتعتبر الإدارة الأميركية أنها في حرب مع "إرهابيي تجارة المخدرات"، غير أن خبراء يرون أن ضرباتها على الزوارق تعد عمليات قتل خارج نطاق القضاء حتى لو كانت تستهدف مهربين معروفين.

وفي ظل التعبئة العسكرية الأميركية، ارتفع منسوب التوترات في المنطقة، ويتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واشنطن باستخدام تجارة المخدرات ذريعة لإطاحة نظامه.

