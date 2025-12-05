  1. الرئيسية
الصحة : ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لـ 70,654 شهيدا

السبت 13 ديسمبر 2025 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لـ 70,654 شهيدا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، وصول 3 شهداء، منهم، 2 شهيد جديد، و1 شهيد انتشال، و16 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية العدوان 7 أكتوبر 2023) الى 70,654 شهيدا في حين ارتفع عدد الاصابات الى 171,095.

كما أسفرت انهيارات المباني الناتجة عن البرد القارس والمنخفض الجوي عن وفاة 10 أشخاص.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025) بلغ إجمالي الشهداء 386، بالاضافة الى إجمالي الإصابات101، في حين بلغ إجمالي الانتشال 628 شهيدا.

ونوهت الصحة الى انه تمت إضافة 277 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء، وذلك للفترة من 05/12/2025 حتى 12/12/2025.

