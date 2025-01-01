  1. الرئيسية
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جباليا مع تواصل خروقات وقف إطلاق النار

السبت 13 ديسمبر 2025 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جباليا مع تواصل خروقات وقف إطلاق النار



غزة /سما/

استشهد شاب، صباح اليوم السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة، مع تواصل خروقات وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب محمد صبري الأدهم (19عاما) برصاص الاحتلال في جباليا النزلة.

ويواصل جيش الاحتلال شن غارات جوية على مناطق في حي التفاح شرق مدينة غزة، وشمال مدينة رفح ، مع استمرار عمليات نسف منازل المواطنين شرق خان يونس جنوب القطاع.

وباستشهاد الشاب الأدهم ترتفع حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 385 شهيدا، و1007 مصابين، فيما جرى انتشال 627 جثمانا.

