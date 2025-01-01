"اليونيسف" تحذر من تفشي الأمراض بين أطفال قطاع غزة

وكالات - سما-

حذرت منظمة اليونيسف من تزايد مخاطر تفشي الأمراض بين أطفال قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، وخاصة الملابس والخيام، في ظل الظروف الجوية القاسية.

وشددت على أن الأوضاع الحالية تهدد سلامة الأطفال بشكل متزايد مع استمرار المنخفض الجوي وتأخر وصول الإمدادات الأساسية.

وأوضحت، أن المنظمة تعبر عن قلقها البالغ إزاء انتشار المزيد من الأمراض بين الأطفال في القطاع، في ظل الظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يواجهونها.

وأشار ت إلى أن الأولوية في المرحلة الراهنة تكمن في تكثيف إدخال المساعدات الأساسية، خصوصًا الملابس والخيام، لتوفير الحماية والدعم للأسر التي فقدت مأواها.

ويأتي هذا التحذير ليعكس حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، حيث تتداخل الحاجة الملحة للإغاثة مع المخاطر الصحية التي تهدد مستقبل الأطفال، ما يجعل الاستجابة الدولية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.