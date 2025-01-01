  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"اليونيسف" تحذر من تفشي الأمراض بين أطفال قطاع غزة

السبت 13 ديسمبر 2025 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"اليونيسف" تحذر من تفشي الأمراض بين أطفال قطاع غزة



وكالات - سما-

حذرت منظمة اليونيسف من تزايد مخاطر تفشي الأمراض بين أطفال قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، وخاصة الملابس والخيام، في ظل الظروف الجوية القاسية.

وشددت على أن الأوضاع الحالية تهدد سلامة الأطفال بشكل متزايد مع استمرار المنخفض الجوي وتأخر وصول الإمدادات الأساسية.

وأوضحت، أن المنظمة تعبر عن قلقها البالغ إزاء انتشار المزيد من الأمراض بين الأطفال في القطاع، في ظل الظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يواجهونها.  

وأشار ت إلى أن الأولوية في المرحلة الراهنة تكمن في تكثيف إدخال المساعدات الأساسية، خصوصًا الملابس والخيام، لتوفير الحماية والدعم للأسر التي فقدت مأواها.  

ويأتي هذا التحذير ليعكس حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، حيث تتداخل الحاجة الملحة للإغاثة مع المخاطر الصحية التي تهدد مستقبل الأطفال، ما يجعل الاستجابة الدولية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.  

الأكثر قراءة اليوم

قبل لقاء القمة مع ترامب في البيت الأبيض.. هذه هي خطوط نتنياهو الحمراء لمناقشة مستقبل قطاع غزة..

صحيفة عبرية : نتنياهو يخطط لزيارة مصر للمرة الأولى منذ 15 عاما والقاهرة تضع شروطها ..

صحيفة عبرية : واشنطن تعمل على بلورة رؤية لـ "غزة موحّدة" تُدار من قبل سكانها

السيسي يرفض لقاء نتنياهو وقضية الغاز تراوح مكانها.. إعلام عبري يكشف تفاصيل أزمة متصاعدة بين تل أبيب والقاهرة

هولندا وإسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا تؤكِّد رفضها المشاركة بمسابقة الأغنيّة الأوروبيّة لتواجد إسرائيل.. أيسلندا والبرتغال قد تنضّمان للمقاطعة

وزراء خارجية 8 دول يؤكدون دعمهم الكامل لـ"الأونروا" ودورها الحيوي في حماية اللاجئين الفلسطينيين

قصفته إسرائيل سابقا.. انهيار أحد أبواب المسجد العمري الكبير في مدينة غزة بفعل الأمطار

الأخبار الرئيسية

غزة تغرق : استشهاد 14 فلسطينياً وانهيار منازل تزامناً مع قرار أممي يطالب بفتح المعابر

بسبب انتهاكات الشاباك.. ادارة بايدن حجبت معلومات استخباراتية وبثاً مباشراً عن الاحتلال في غزة

واشنطن تعقد مؤتمرا في الدوحة خلال أيام بشأن القوة الدولية ومستقبل غزة

الخارجية الأمريكية: قرار الجمعية العامة حول دعم قرار العدل الدولية بشأن الأونروا "مسيس" ضد إسرائيل

IMG_2933

السيسي يرفض لقاء نتنياهو وقضية الغاز تراوح مكانها.. إعلام عبري يكشف تفاصيل أزمة متصاعدة بين تل أبيب والقاهرة

الاتصالات الفلسطينية