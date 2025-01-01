  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصادر غربية : قوات أمريكية داهمت سفينة في طريقها من الصين إلى إيران

السبت 13 ديسمبر 2025 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر غربية : قوات أمريكية داهمت سفينة في طريقها من الصين إلى إيران



وكالات / سما/

كشفت وسائل إعلام أمريكية يوم الجمعة، أن قوات خاصة أمريكية أوقفت الشهر الماضي سفينة شحن في المحيط الهندي كانت متجهة من الصين إلى إيران، وصادرت منها حمولة يقال إنها مخصصة للاستخدام في الصناعة العسكرية الإيرانية، بما في ذلك برنامج الصواريخ.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إن "مجموعة من قوات العمليات الخاصة الأمريكية صعدت على متن السفينة في المحيط الهندي الشهر الماضي وصادرت مواد ذات طابع عسكري كانت في طريقها من الصين إلى إيران".

وأضافت الصحيفة أن القوات الأمريكية صعدت على متن السفينة على بعد مئات الأميال قبالة سواحل سريلانكا، موضحة أنه سمح للسفينة لاحقا بمواصلة رحلتها.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن هذه المرة الأولى منذ سنوات التي يعرف فيها أن الجيش الأمريكي اعترض شحنة ذات أصول صينية كانت في طريقها إلى إيران.

ولم يعرف اسم السفينة أو مالكها.

 وقال مسؤول إن الشحنة المصادرة كانت ذات استخدام مزدوج، مدني وعسكري. وأفاد مسؤول ثان، بحسب الصحيفة، بأن الولايات المتحدة جمعت معلومات استخباراتية تشير إلى أن الشحنة كانت متجهة إلى شركات إيرانية متخصصة في توريد مكونات لبرنامجها الصاروخي.

وتضيف الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي يكشف فيها عن اعتراض الجيش الأمريكي شحنة ذات منشأ صيني كانت متجهة إلى إيران. ولم تتمكن الصحيفة من تحديد اسم السفينة أو مالكها.

الأكثر قراءة اليوم

قبل لقاء القمة مع ترامب في البيت الأبيض.. هذه هي خطوط نتنياهو الحمراء لمناقشة مستقبل قطاع غزة..

صحيفة عبرية : نتنياهو يخطط لزيارة مصر للمرة الأولى منذ 15 عاما والقاهرة تضع شروطها ..

صحيفة عبرية : واشنطن تعمل على بلورة رؤية لـ "غزة موحّدة" تُدار من قبل سكانها

السيسي يرفض لقاء نتنياهو وقضية الغاز تراوح مكانها.. إعلام عبري يكشف تفاصيل أزمة متصاعدة بين تل أبيب والقاهرة

هولندا وإسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا تؤكِّد رفضها المشاركة بمسابقة الأغنيّة الأوروبيّة لتواجد إسرائيل.. أيسلندا والبرتغال قد تنضّمان للمقاطعة

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في غزة وتدين الاستيطان بالضفة

وزراء خارجية 8 دول يؤكدون دعمهم الكامل لـ"الأونروا" ودورها الحيوي في حماية اللاجئين الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

غزة تغرق : استشهاد 14 فلسطينياً وانهيار منازل تزامناً مع قرار أممي يطالب بفتح المعابر

بسبب انتهاكات الشاباك.. ادارة بايدن حجبت معلومات استخباراتية وبثاً مباشراً عن الاحتلال في غزة

واشنطن تعقد مؤتمرا في الدوحة خلال أيام بشأن القوة الدولية ومستقبل غزة

الخارجية الأمريكية: قرار الجمعية العامة حول دعم قرار العدل الدولية بشأن الأونروا "مسيس" ضد إسرائيل

IMG_2933

السيسي يرفض لقاء نتنياهو وقضية الغاز تراوح مكانها.. إعلام عبري يكشف تفاصيل أزمة متصاعدة بين تل أبيب والقاهرة

الاتصالات الفلسطينية