الرئيس يلتقي وزير خارجية إيطاليا

السبت 13 ديسمبر 2025 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روما/ وكالات/

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، في مقر إقامته بالعاصمة الإيطالية روما، مع وزير خارجية جمهورية إيطاليا، أمين عام حزب "فورتسا إيطاليا" السيد أنطونيو تاياني.

وأطلع الرئيس، الوزير الإيطالي على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، في غزة والضفة، والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب بما في ذلك إنهاء حكم "حماس" وانسحاب إسرائيل والذهاب لإعادة الإعمار ومنع التهجير والضم ووقف عنف المستوطنين والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية. 

وقدم الرئيس الشكر لمواقف إيطاليا الداعمة لحل الدولتين وفق القانون الدولي، والتقدير لإيطاليا للمساعدات الإنسانية وعلاج الجرحى وتعليم الطلبة وتدريب الشرطة الفلسطينية وقوات المراقبة في معبر رفح، مرحبا بدور إيطاليا في مجلس السلام وقوات الاستقرار الدولية لإسناد الحوكمة والأمن الذي تتولاه السلطة الفلسطينية. 

وشدد سيادته، على أنه لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.

ويرافق الرئيس: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا منى أبو عمارة.

