السبت 13 ديسمبر 2025 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائمًا جزئيا، وباردًا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط أمطار على بعض المناطق من البلاد، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف، وباردًا، خاصة فوق المناطق الجبلية ، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، صافٍ بوجهٍ عام، وباردًا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين،  يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف، وباردًا،خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع وجود فرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما تتأثر البلاد، الثلاثاء المقبل، بحالة عدم استقرار جوي، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو غائمًا جزئيا وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط الامطار على بعض المناطق من البلاد وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد أحيانًا، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر: التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

