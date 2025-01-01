السيسي يرفض لقاء نتنياهو وقضية الغاز تراوح مكانها.. إعلام عبري يكشف تفاصيل أزمة متصاعدة بين تل أبيب والقاهرة

القدس المحتلة/سما/

أفاد مصدر حكومي مطلع لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لا يعتزم حالياً لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم تقارير تفيد بمحاولات “تل أبيب” ترتيب قمة محتملة في القاهرة.

وأشار المصدر إلى أن مصر غاضبة من إسرائيل بسبب سلسلة من القضايا العالقة منذ أشهر، ما يقلل فرص انعقاد أي لقاء قريب بين الرئيسين، على الرغم من اهتمام كل من إسرائيل والولايات المتحدة بتعزيز هذه القمة.

وأضاف المصدر أنّ القاهرة تخشى استمرار نوايا إسرائيل في دفع الفلسطينيين نحو شبه جزيرة سيناء، في ظل خطط تركيز على مشاريع إعادة الإعمار الأولى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، على الحدود المصرية.

ويقتصر فتح معبر رفح على الفلسطينيين الراغبين بمغادرة القطاع، وهو ما تعتبره مصر محاولة لتقليص عدد السكان في غزة، مؤكدة أنها “لن تسمح بذلك”.

كما أشار المصدر إلى أن انسحاب وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي من توقيع اتفاقية غاز مع مصر أثار غضب القاهرة وواشنطن، بعد أن اعتبرها مجحفة بحق إسرائيل.

وشهدت العلاقات بين نتنياهو والسيسي توتراً منذ سنوات، ولم يتحدثا منذ ما قبل حرب غزة، رغم محاولات نتنياهو الأخيرة لإصلاح العلاقات.

ويؤكد المصدر أن السيسي متمسك بعدم التواصل مع نتنياهو ما لم يحدث تغيير جوهري في سلوك إسرائيل تجاه القاهرة، كما لا يريد أن يُستخدم كـ”أداة” خلال عام الانتخابات الإسرائيلية.