هولندا وإسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا تؤكِّد رفضها المشاركة بمسابقة الأغنيّة الأوروبيّة لتواجد إسرائيل.. أيسلندا والبرتغال قد تنضّمان للمقاطعة

الجمعة 12 ديسمبر 2025 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
هولندا وإسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا تؤكِّد رفضها المشاركة بمسابقة الأغنيّة الأوروبيّة لتواجد إسرائيل.. أيسلندا والبرتغال قد تنضّمان للمقاطعة



القدس المحتلة/سما/

يومًا بعد يومٍ يُواجه كيان الاحتلال اتسّاعًا في حملة المقاطعة العالميّة بسبب الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيليّ خلال العدوان المُستمّر في قطاع غزّة وانفلات قطعان المستوطنين في الضفّة الغربيّة المُحتلّة، وباتت الدولة العبريّة منبوذةً ومُصابةً بالجذام.

وفي هذه العُجالة، أعلنت أيسلندا اليوم (الأربعاء) أنّها لن تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبيّة (يوروفيجن) 2026، وذلك عقب قرار جمعية اتحاد البث الأوروبي (EBU) الأسبوع الماضي بالموافقة على مشاركة إسرائيل في المسابقة، وبذلك، تنضم أيسلندا إلى أربع دول أعلنت بالفعل عدم مشاركتها في المسابقة المقبلة عقب القرار نفسه، وهي: هولندا، وإسبانيا، وسلوفينيا، وأيرلندا.
وستشهد المسابقة المقبلة مشاركة 35 دولة، وهو أدنى عددٍ منذ تطبيق نظام نصف النهائي عام 2004، وذكرت وسائل الإعلام الأيسلنديّة، وفق ما نقلت عنها صحيفة (هآرتس) العبريّة، أنّ مجلس إدارة هيئة البث الأيسلندية (RÚV) تلقى العديد من الطلبات المطالبة بالانسحاب من المسابقة، بما في ذلك من بيورك وبول أوسكار، ممثل أيسلندا في مسابقة يوروفيجن عام 1997.
وتابعت قائلةً: “يضم المجلس عشرة ممثلين عن أحزاب الائتلاف والمعارضة في البرلمان، وفي الشهر الماضي، صوّت اتحاد البث الأوروبيّ على تعديلاتٍ لنظام التصويت في مسابقة يوروفيجن، والتي كانت مشاركة إسرائيل فيها متوقفة”
وأضافت: “وفقًا للتعديلات الجديدة، سيُحدد الحد الأقصى لعدد الأصوات لكلّ مشاهدٍ بعشرة أصوات في كلّ طريقةٍ من طرق التصويت، عبر الإنترنت، والرسائل النصية، والمكالمات الهاتفية، بدلًا من 20 صوتًا كما كان متاحًا سابقًا”.
ولفتت في السياق عينه أنّ “الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) يتّم تحديده بناءً على تصويت الجمهور وتقييمات لجنة تحكيم متخصصة في كلّ دولةٍ”.
وفي إطار هذه التعديلات، تابعت الصحيفة العبريّة، تقرر أنْ تُمنح نتائج نصف النهائي أيضًا من قبل لجنة تحكيم، وليس فقط من قبل الجمهور، كما سيرتفع عدد أعضاء لجنة التحكيم من خمسة إلى سبعة، على أنْ يكون من بينهم اثنان على الأقل تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا.
إضافةً إلى ذلك، وقّع 11 متسابقًا من أصل 16 في المسابقة التي تمّ فيها اختيار ممثل البرتغال في مسابقة يوروفيجن، في رسالة نُشرت اليوم في البرتغال، على دعوةٍ لمقاطعة المسابقة بسبب مشاركة إسرائيل، وأعلن الموقعون أنهم سيرفضون تمثيل البرتغال في فيينا في حال فوز إسرائيل.
وخلُص التقرير إلى القول إنّ “اليوم هو آخر يوم لتأكيد الدول مشاركتها في مسابقة يوروفيجن 2026. وحتى الآن، باستثناء الدول المنسحبة، لم تؤكِّد ألبانيا مشاركتها بعد، وستُقام الجولة الأولى من نصف نهائي المسابقة في فيينا يوم 12 أيّار (مايو)، تليها الجولة الثانية بعد يومين، أمّا المباراة النهائية فستُقام يوم 16 (أيّار) مايو القادم.

