الفائز بمسابقة "يوروفيجن" يعيد الجائزة احتجاجا على استمرار مشاركة إسرائيل

الجمعة 12 ديسمبر 2025 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفائز بمسابقة "يوروفيجن" يعيد الجائزة احتجاجا على استمرار مشاركة إسرائيل



وكالات / سما/

أعلن الفنان السويسري نيمو، الفائز بمسابقة يوروفيجن 2024، أنه سيعيد الجائزة، في خطوة احتجاجية على سماح اتحاد البث الأوروبي لإسرائيل بالمشاركة في المسابقة رغم الانتقادات الدولية.

 

وقال نيمو: "في العام الماضي فزت باليوروفيجن وحصلت على جائزة قيمة، لكنني لم أعد أشعر بأنها تستحق مكانا على رفوف منزلي".

وأضاف أن "قراره مبني على التناقض بين القيم التي تقول المسابقة إنها تمثلها، مثل الوحدة، الشمولية، والكرامة للجميع، وبين السماح لإسرائيل بالاستمرار في المنافسة رغم ما وصفته لجنة أممية بأنه إبادة جماعية في غزة".

وأكد أن "استمرار إسرائيل في التورط في أحداث اعترفت بها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية، يظهر تعارضا واضحا بين هذه المثل والقرارات التي اتخذها اتحاد البث الأوروبي".

وأشار إلى أنه "عندما تنسحب دول بأكملها من المشاركة بسبب هذا الجدل، فلا بد أن يكون واضحًا أن هناك خطأ جسيما".

 

واختتم الفنان السويسري نيمو بتأكيد امتنانه للجمهور، لكنه شدد على أن "قيمه الشخصية لا تسمح له بالاحتفاظ بجائزة لم تعد تمثل مبادئه".

وأثار قرار "EBU" الصادر في ديسمبر بالسماح لإسرائيل بالمشاركة موجة انتقادات، دفعت عدة دول إلى الانسحاب من النسخة القادمة للمسابقة، من بينها: هولندا وإسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا وآيسلندا، حيث ترى هذه الدول أن الظروف السياسية الحالية تجعل المشاركة غير منسجمة مع قيم المسابقة.

