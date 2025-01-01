الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وتساقط الأمطار

غزة/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا وماطرا، وتسقط الأمطار وتكون غزيرة بمشيئة الله تعالى على كافة المناطق ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية مع نشطة السرعة والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يبدأ المنخفض بالانحسار حيث ينحسر بشكل كامل خلال ساعات الليل مع بقاء الأجواء غائمة جزئيا وباردة في معظم المناطق من البلاد مع وجود فرصة مهيأة لسقوط أمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع مائج.

وغدا السبت: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط أمطار على بعض المناطق من البلاد، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والإثنين المقبل: تتأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد خلال تأثر البلاد بالمنخفض من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وشدة سرعة الرياح.