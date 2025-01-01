  1. الرئيسية
القناة اسرائيل تخطط لتوجيه ضربات داخل الأراضي المصرية

الخميس 11 ديسمبر 2025 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة اسرائيل تخطط لتوجيه ضربات داخل الأراضي المصرية



القدس المحتلة/سما/

تخطط تل أبيب لتنفيذ عمليات داخل الأراضي المصرية بحجة مواجهة شبكات تهريب تنشط على الحدود الغربية، وذلك وفق ما ورد في تقييم للوضع الأمني بحسب القناة 14 العبرية.

وتشير التقديرات إلى أن نشاط التهريب لا يقتصر على الجانب الإسرائيلي، بل يمتد بحسب الرواية الإسرائيلية إلى داخل قطاع غزة، ويشمل تهريب أسلحة. 

وجاء هذا التصعيد في لهجة التقديرات بعد أن أعلنت إسرائيل هذا الأسبوع إحباط شبكة تهريب قالت إنها عملت مؤخرًا عبر الحدود المصرية، خلال عملية مشتركة استمرت نحو ثماني ساعات وشاركت فيها وحدات خاصة من الجو والبر، وانتهت بملاحقة ستة مشتبه بهم.

وبحسب المسؤولين الأمنيين في تل أبيب، فإن إسرائيل لن تتردد في إحباط التهديد أينما وُجد في إشارة إلى احتمال توسيع عملياتها لتشمل مناطق داخل مصر أو غزة، وهو ما قد يفتح الباب أمام توتر سياسي وأمني جديد مع القاهرة إذا تحوّلت هذه التقديرات إلى خطوات عملية.

