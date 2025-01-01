  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة : 22 ألف خيمة تضررت ونحو مليون ونصف نازح يعيشون أوضاعا قاسية

الخميس 11 ديسمبر 2025 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : 22 ألف خيمة تضررت ونحو مليون ونصف نازح يعيشون أوضاعا قاسية



غزة /سما/

كشف مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، عن تفاقم الكارثة الإنسانية في مخيمات النزوح، حيث تضررت عشرات الآلاف من الخيام بفعل المنخفضات الجوية المتتالية وانعدام التجهيزات الأساسية.

وأوضح أن أكثر من 22 ألف خيمة تضررت بالكامل، بما في ذلك الشوادر ومواد العزل والبطانيات، في حين أغرق المنخفض الجوي السابق عشرات آلاف الخيام وحوّل المخيمات إلى مساحات مليئة بالمياه والطين.

وأشار الثوابتة إلى أن نحو مليون ونصف نازح يعيشون أوضاعا قاسية داخل المخيمات، بينما تقيم مئات آلاف العائلات في خيام مهترئة تضررت بفعل الحرب والعواصف الأخيرة.

وأضاف أن أماكن الإيواء الطارئة شهدت انهيارًا واسعًا، وتعطّلت شبكات المياه المؤقتة التي اختلطت بمياه الأمطار، ما زاد من التلوث والمخاطر الصحية، وأدى إلى تعطّل 10 نقاط طبية متنقلة وفقدان مستلزمات طبية حيوية، إضافة إلى صعوبة وصول الطواقم الصحية إلى مناطق واسعة من المخيمات.

وشدد الثوابتة على أن النازحين يفتقدون الحد الأدنى من مقومات الحياة ويعيشون بلا حماية من البرد والرياح والأمطار، مؤكدا أن الوضع الإنساني يحتاج إلى تدخل عاجل لتوفير المأوى ومنع وقوع كارثة أكبر.

وأشار إلى أن قطاع غزة بحاجة فورية إلى 300 ألف خيمة جديدة، في حين لم يدخل إلى القطاع سوى 20 ألف خيمة فقط منذ بدء الأزمة.

ولليلة الثانية على التوالي، غمرت مياه الأمطار مخيمات النزوح، بالتزامن مع تأثير منخفض جوي عميق يستمر حتى مساء يوم غد الجمعة، في أجواء باردة ودرجات حرارة منخفضة، مما يزيد من معاناة السكان والنازحين في المخيمات.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية تكشف عن مرشح جديد لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس السلام في غزة

المالية الفلسطينية: رواتب الموظفين يوم الخميس بنسبة 60%

أم الفضائح ..رجل أعمال إسرائيلي يهدد هرتسوغ حال منحه عفواً لنتنياهو ..

السعودية تطالب بخروج كافة قوات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة شرقي اليمن

أمريكا تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا

غراهام: بن سلمان لن يقدم على التطبيع دون نتيجة أفضل للفسطينيين

العفو الدولية تتهم حماس بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال هجوم 7 أكتوبر

الأخبار الرئيسية

بعد تصريحات مشعل.. إسرائيل: سلاح “حماس” سيُنزع بالكامل وفق اتفاق غزة ولن يكون هناك أي مستقبل للحركة في القطاع

موقع يكشف : إدارة ترامب تعتزم تعيين جنرال أمريكي لقيادة قوة دولية في غزة

صحف عالمية : غزة تتعرض لوصاية استعمارية غير قانونية بقيادة ترامب

استعانت بالأميركيين ..اذاعة عبرية: ضغط مصري على إسرائيل لفتح معبر رفح بالاتجاهين

ترامب يعلن موعد الكشف عن أعضاء مجلس السلام لغزة

الاتصالات الفلسطينية