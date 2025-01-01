جوال تتصدر عالميًا في كفاءة الاستجابة للأزمات بقطاع الاتصالات لعام 2025

لندن / وكالات /

شركة جوال تحقق إنجازاً عالمياً وتفوز بلقب أفضل شركة اتصالات بالعالم في الاستجابة للأزمات “CRISIS RESPONSE” ضمن حفل World Communication Awards 2025 في العاصمة البريطانية لندن، التي تنظمها “Total Telecom” المؤسسة الناشرة لرصد التغييرات في قطاع الاتصالات العالمي منذ عام 1999، بمشاركة أكثر من 80 شركة ومشغل اتصالات حول العالم منها فودافون وإريسكون وتليفونيكاوأورنج وإي آند (e&) وغيرهم.

يأتي هذا الإنجاز المرموق ليُثبت على المستوى الدولي قدرة جوال على قيادة الابتكار في أكثر بيئات قطاع الاتصالات تحدّياً، بعد أن طوّرت خلال العدوان على غزة منظومات تكنولوجية متكاملة لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، إلى جانب هندسة خطط استجابة فعالة مكنتها من الحفاظ على نبض الاتصال في غزة تحت ظروف قاهرة، بالرغم من تدمير 80% من شبكتها، إضافة إلى تمكّنها من ضمان جودة واستقرار الخدمات في الضفة الغربية رغم التحديات التشغيلية المتصاعدة خلال عام 2025.

ويجسد هذا التكريم، اعترافاً عالمياً بكفاءة طواقم جوال وقدرتها على الابتكار في أصعب الظروف، حيث أن الطواقم واصلت جهودها من منطلق التزامها اتجاه مشتركيها وبدافع شعورها الوطني والإنساني لإبقاء غزة على اتصال، وابتكرت العديد من الحلول لوصل المؤسسات الإغاثية والصحية والتعليمية والإعلامية طوال فترة العدوان، رغم الخطورة الميدانية وقلة الموارد وتدمير البنية التحتية، إيماناً بأن الاتصالات هي الركيزة الأساسيةلاستمرار هذه القطاعات.

وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة التحكيم المؤلفة من 76 خبيراً دولياً في الاتصالات وتقنيات المستقبل، منحت جوال اللقب بعد منافسة مع العديد من الشركات حول العالم، ما يجعلها اعترافاً بقدرة قطاع الاتصالات الفلسطيني على الابتكار تحت الضغط، وإضافة نوعية تُعمّق حضور جوال محلياً ودولياً بسواعد وعقول فلسطينية تصنع إنجازات عالمية.