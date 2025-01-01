موقع يكشف : إدارة ترامب تعتزم تعيين جنرال أمريكي لقيادة قوة دولية في غزة

القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بأن إدارة ترامب تدرس تعيين جنرال أمريكي برتبة لواء لتولي قيادة قوة الاستقرار الدولية المزمع إنشاؤها في غزة.

ذكر مسؤولان إسرائيليان أن سفير الأمم المتحدة مايك والتز، خلال زيارته لإسرائيل، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بأن الإدارة الأمريكية ستتولى قيادة قوة الاستقرار الدولية، وسيتم تعيين لواء في منصب القائد.

ونقل أحد المسؤولين الإسرائيليين عن والتز قوله إنه يعرف اللواء شخصيًا، وأكد أنه يتمتع بكفاءة عالية وجدية في العمل.

كما ذكرت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة اقترحت أن يتولى المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، منصب ممثل مجلس السلام في غزة، وذلك للعمل مع حكومة فلسطينية تكنوقراطية مستقبلية.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه من المتوقع الإعلان عن أسماء قادة العالم الذين سيشاركون في مجلس السلام في غزة مطلع العام المقبل.

وجود جنرال أمريكي على رأس قوة الاستقرار الدولية، من شأنه أن يمنح إسرائيل الثقة بأنها ستعمل وفقًا للمعايير المناسبة.

أوضح ترامب للصحفيين أن العديد من القادة أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى المجلس، الذي تم إنشاؤه بموجب خطة غزة التي أدت إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف ترامب أن "الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء جميعهم يريدون أن يكونوا في مجلس السلام"، وأنه من المتوقع الإعلان عن تشكيلة المجلس في العام الجديد، مؤكدًا أنه سيكون أحد أكثر المجالس تأثيرًا على الإطلاق.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد اعتمد قرارًا في 17 نوفمبر الماضي يجيز تشكيل مجلس للسلام، وإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة.

وصف القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، مجلس السلام بأنه إدارة انتقالية "ستضع إطار العمل وتنسق تمويل إعادة إعمار غزة" بما يتماشى مع خطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة.

وجاء في القرار أن مجلس السلام سيعمل "إلى أن يحين الوقت الذي تستكمل فيه السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرض وتستطيع استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال".