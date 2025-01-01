“بن غفير” يهدد مجددا بهدم قبر الشيخ “عز الدين القسام” قرب حيفا

القدس المحتلة/سما/

جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التهديد بهدم قبر الشيخ عز الدين القسام في بلدة الشيخ قرب مدينة حيفا في شمالي البلاد.

ونشر بن غفير، الخميس، على حسابه في منصة “تلغرام” مقطع فيديو كرر فيه التهديد لدى إشرافه على إزالة خيمة نصبتها لجنة الوقف الإسلامي قرب ضريح عز الدين القسام.

وقال بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف: “هذه أراضينا، وأراضي دولة اسرائيل. هذه خطوة أولى وخطوة مهمة من أجل إخراج الاستعراض التحريضي المسمى قبر عز الدين القسام من هنا”، على حد تعبيره.

وأضاف: “هذا عمليا فرض للسيطرة والنظام وأنا فخور بالعمل الذي تقوم به سلطة فرض القانون”.

وفي منشور آخر مرفق بالفيديو على منصة شركة “إكس” الأمريكية قال بن غفير: “يجب هدم قبر الإرهابي البارز عز الدين القسام”، على حد تعبيره.

وأضاف: “لقد اتخذنا الخطوة الأولى صباح أمس”، في إشارة إلى إزالة الخيمة.

من جانبه، قال حزب الوفاء والإصلاح العربي في إسرائيل في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، الأربعاء: “قامت الشُّرطة الإسرائيليّة، وبأعداد كبيرة، الأربعاء، وفي هذا الطقس الماطر، بإزالة الخيمة الموجودة على أرض مقبرة القسّام”.

وأضاف أن الشرطة قامت بإزالة الّلافتة التعريفيّة لتاريخ المقبرة وأيضًا وحدة الطّاقة الشمسيّة الموجودة بها، مشيرا إلى أن ذلك تم بموجب أمر هدم.

وتابع: “تتضافر جهود أذرع المؤسسّات الإسرائيليّة المختلفة للإجهاز على ما تبقّى من أرض المقبرة، بل وهدّد بعض السياسيّين الإسرائيليين بإزالة قبر الشيخ القسّام المدفون في المقبرة قبل النّكبة، حيث استُشهد في النّضال الفلسطيني ضد قوّات الاستعمار البريطاني”.

وزاد: “إنّنا في حزب الوفاء والإصلاح، إذ نستنكر هذا الاعتداء خاصّة وكافّة الاعتداءات على مقدّساتنا عامّة، فإنّنا ندعو إلى تضافر الجهود ووحدة الموقف أمام هذه الهجمة المسعورة التي باتت تطال كلّ ما هو عربي وفلسطيني على هذه الأرض”.

وكان بن غفير دعا مرارا لهدم قبر الشيخ عز الدين القسام، الموجود في مقبرة إسلامية قائمة على أرض قرية الشيخ المهجرة.