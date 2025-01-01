  1. الرئيسية
أحمد سعد يزور تامر حسني بعد خضوعه لعملية جراحية وهذا ما قاله ..

الخميس 11 ديسمبر 2025 10:44 ص
أحمد سعد يزور تامر حسني بعد خضوعه لعملية جراحية وهذا ما قاله ..



زار الفنان أحمد سعد صديقه الفنان تامر حسني، للاطمئنان على صحته بعد الأزمة الصحية التي مر بها مؤخراً وخضوعه لعملية جراحية. وأكد سعد في تصريحات تلفزيونية أن تامر لا يزال يعاني من آثار الوعكة الصحية، مشدداً على أهمية الدعاء والدعم لمساعدته على استعادة عافيته والعودة إلى جمهوره كما اعتاد.
وأضاف سعد: “زورت تامر حسني، لقيته نايم على طول في السرير ومبيتحركش.. وده مش طبعه، لأنه شخص نشيط جدًا ووجوده وسط الناس بيمنحه طاقة كبيرة”. كما حاول سعد رفع معنويات صديقه خلال الزيارة، قائلاً بابتسامة: “قعدت جنبه على السرير وقلت له: ده بوستر حفلتنا الجاية“.
وكان تامر حسني قد خضع مؤخراً لعملية جراحية تضمنت استئصالاً جزئياً للكلى، قبل أن يغادر المستشفى تدريجياً بعد تحسن حالته. وفي أول ظهور له عقب العملية، شوهد أثناء صلاة الجمعة في القاهرة مستنداً إلى أحد أصدقائه، مما عكس حجم الإرهاق الذي أصابه خلال فترة مرضه.
وأكدت مصادر صحفية أن حالة تامر الصحية تحسنت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، ما سمح له بالعودة إلى منزله لقضاء فترة نقاهة بين أسرته ومحبيه.

