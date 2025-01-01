  1. الرئيسية
كندة حنا ترد على سامر المصري بعد استبعادها من مسلسل “النويلاتي”

الخميس 11 ديسمبر 2025 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كندة حنا ترد على سامر المصري بعد استبعادها من مسلسل "النويلاتي"



سما / وكالات

شهدت الأيام الماضية جدلاً واسعاً حول استبعاد الفنانة السورية كندة حنا من مسلسل “النويلاتي”، بعد تصريحات للنجم سامر المصري نفى فيها أي تدخل شخصي في قرار الاستبعاد، مؤكداً أن السبب يعود لأمور إنتاجية وفنية بحتة. وأوضح المصري أنه لا يعرف حنا شخصياً، وأن قرار عدم مشاركتها جاء بعد تقييم فريق العمل والشركة المنتجة “غولدن لاين” لمستوى ملاءمتها للدور المطلوب.
وردّت كندة حنا على تصريحات المصري عبر خاصية الستوريز على إنستغرام، بقولها: “الإهانة من شخص بلا مبدأ لا تهزّني، فعسى أن يكون في الأمر خير يرفعني ولا يكسرني”، في تعليق يعكس موقفها من الخلاف دون الدخول في تفاصيل مباشرة.
وأشارت المصادر إلى أن الأزمة بدأت بعد يوم واحد من بدء التصوير، عندما أخبرت المخرجة رشا شربتجي حنا بأن المصري لم يرغب في استقدامها للعمل، ما دفع الفنانة للمطالبة بتعويض مادي رفضت الشركة دفعه. ورغم خضوع حنا لتجربة أداء وتجهيزات فنية قبل التعاقد الرسمي، إلا أن ضعف الأداء كان السبب في عدم منحها الدور.
وتؤكد جميع الأطراف أن الخلاف كان فنيًا بحتًا، دون أي أبعاد شخصية بين كندة حنا وسامر المصري، ما أثار نقاشًا واسعاً حول العلاقة بين التمثيل والقرارات الإنتاجية في الوسط الفني.

