لبلبة تمازح جمهورها بمهرجان البحر الأحمر: “مفيش بوس”.. وإلهام شاهين تلطّف الأجواء

الخميس 11 ديسمبر 2025 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات

أحيت الفنانة المصرية القديرة لبلبة جلسة حوارية مميزة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025، حيث شاركت الجمهور ذكرياتها الطويلة مع الزعيم عادل إمام واستحضرت أبرز اللحظات الكوميدية في مسيرتها الفنية. كما شهدت الجلسة موقفًا طريفًا مع أحد المعجبين تدخلت فيه النجمة إلهام شاهين لتلطيف الأجواء.
وشهدت الجلسة حضور عدد من نجمات وصناع السينما البارزين، بينهم إلهام شاهين، وليلى علوي، والمخرجة أميرة دياب. وعبرت لبلبة عن سعادتها الكبيرة بتواجد صديقاتها المقربات معها، معتبرة أن حضورهن يمثل لها شرفًا كبيرًا وأنها تكن لهن كل الحب والاحترام، واصفة إياهن بأنهن نجوم كبار في الوسط الفني.
وخلال حديثها عن مسيرتها، استذكرت لبلبة علاقتها الطويلة بالزعيم عادل إمام، مؤكدة أنها تعاونت معه في 14 عملًا فنيًا، وأشارت إلى قوة التناغم الفني بينهما، والذي أحبّه الجمهور على مدار سنوات طويلة، وأسفر عن واحدة من أنجح الثنائيات الفنية في تاريخ السينما المصرية. وأوضحت أن عادل إمام كان السبب المباشر لدخولها عالم التلفزيون من خلال مسلسل “صاحب السعادة”، مسترجعة أول مشهد كوميدي جمعها مع الفنان توفيق الدقن، الذي أبرز مهارتها في قراءة تعابير زملائها دون اتفاق مسبق.
وفي ختام الجلسة، شهدت لحظة مرحة مع أحد المعجبين الذي حاول التقاط صورة معها، فردت لبلبة بمزحة: “مفيش بوس.. مراتك تزعل”، لتتدخل بعدها إلهام شاهين بسرعة لتلطيف الجو، مما أثار ضحك الحضور وأكد خفة ظل لبلبة وتواضعها في التعامل مع جمهورها.

