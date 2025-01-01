  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة رضيعة في خانيونس جنوب قطاع غزة بسبب البرد القارس

الخميس 11 ديسمبر 2025 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة رضيعة في خانيونس جنوب قطاع غزة بسبب البرد القارس



توفيت رضيعة (8 أشهر)، اليوم الخميس، نتيجة البرد القارس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتوفيت الطفلة الرضيعة رهف أحمد ناجي ابو جزر داخل احد مخيمات النزوح في مواصي خان يونس التي نزحت الها العائلة من رفح جنوب القطاع.
وتعرضت مئات الخيام للغرق في مواصي رفح وخان يونس وسط انخفاض درجات الحرارة اثر تواصل سقوط الأمطار.

وأشارت المصادر، إلى أن الحادث يعكس خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع، خاصة على الأطفال والنازحين الذين يعيشون في خيام ضعيفة وغير مؤهلة لمواجهة الطقس البارد.

وأعلن الدفاع المدني في رفح عن إخلاء 14 خيمة غمرتها مياه الأمطار في مناطق متفرقة من مواصي خان يونس، ونقل النازحون إلى أماكن أكثر أمانا.

كما قامت الطواقم بسحب مركبتين عالقتين في الطرق الرملية والطينية، رغم صعوبة الوصول وضعف الإمكانات المتوافرة، في جهود مستمرة للتخفيف من آثار الأمطار على السكان والمناطق المتضررة.

الأكثر قراءة اليوم

تحفظات إسرائيلية من عقد لقاء يجمع ترامب ونتنياهو والسيسي وهذا ما تطالب به مصر ..

المالية الفلسطينية: رواتب الموظفين يوم الخميس بنسبة 60%

ترامب يتغزل بشفتي المتحدثة باسم البيت الأبيض

صحيفة عبرية تكشف عن مرشح جديد لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس السلام في غزة

أم الفضائح ..رجل أعمال إسرائيلي يهدد هرتسوغ حال منحه عفواً لنتنياهو ..

السعودية تطالب بخروج كافة قوات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة شرقي اليمن

وزير خارجية لبنان يرفض بشكل مفاجئ دعوة نظيره الإيراني لزيارة طهران..

الأخبار الرئيسية

استعانت بالأميركيين ..اذاعة عبرية: ضغط مصري على إسرائيل لفتح معبر رفح بالاتجاهين

ترامب يعلن موعد الكشف عن أعضاء مجلس السلام لغزة

أمريكا تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا

صحيفة عبرية تكشف عن مرشح جديد لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس السلام في غزة

مسؤول فلسطيني يكشف : 380 قضية أمام المحاكم الإسرائيلية قد تنتهي بحجز أصول السلطة

الاتصالات الفلسطينية