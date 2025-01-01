لليوم الثاني .. الأمطار تغرق خيام النازحين بغزة والاونروا تحذر ..

غزة/سما/

تعرضت مئات الخيام التي تأوي النازحين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة للغرق، وذلك لليوم الثاني على التوالي، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت ضمن تأثير منخفض جوي جديد يهدد حياة الآلاف.

أفاد شهود عيان بأن مئات الخيام في مناطق متفرقة من القطاع قد غمرتها المياه بعد الأمطار الغزيرة التي استمرت منذ ساعات الفجر الأولى وطوال الليلة الماضية، وذلك في ظل تأثير منخفض جوي متجدد.

و حذرت وكالة الأونروا من أن هطول الأمطار في قطاع غزة يزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية المتردية أصلا، ويطرح تحديات جديدة لسكان القطاع.

وأوضحت الوكالة أن الأمطار تجعل الظروف الإنسانية أكثر خطورة، خاصة في ظل البنية التحتية المتضررة ونقص الخدمات الأساسية، ما يزيد من هشاشة العائلات المتضررة ويعرقل جهود الإغاثة الإنسانية.

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة في بيان رسمي أنه قام بإجلاء العشرات من الخيام بعد غرقها بالكامل نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في مدينة رفح جنوب القطاع.

الدفاع المدني يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في حال استمرار المنخفض الجوي مع عدم وجود مساكن تؤوي النازحين.

حذر الدفاع المدني من التدهور المتزايد في الأوضاع الإنسانية في حال استمرار تأثير المنخفض الجوي الحالي، وذلك في ظل النقص الحاد في المساكن المؤقتة التي يمكن أن تستوعب النازحين.

منذ يوم أمس، تحولت آلاف الخيام التي تأوي الناجين من الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة إلى برك من المياه غمرت الفرش والملابس والمواد الغذائية، مما ترك مئات العائلات الفلسطينية في وضع إنساني صعب للغاية.

يواجه النازحون ظروفاً قاسية في ظل نقص وسائل التدفئة والمأوى المناسب، مما يزيد من معاناتهم في مواجهة الظروف الجوية الصعبة.