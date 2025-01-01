  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لليوم الثاني .. الأمطار تغرق خيام النازحين بغزة والاونروا تحذر ..

الخميس 11 ديسمبر 2025 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم الثاني .. الأمطار تغرق خيام النازحين بغزة والاونروا تحذر ..



غزة/سما/

تعرضت مئات الخيام التي تأوي النازحين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة للغرق، وذلك لليوم الثاني على التوالي، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت ضمن تأثير منخفض جوي جديد يهدد حياة الآلاف.

أفاد شهود عيان بأن مئات الخيام في مناطق متفرقة من القطاع قد غمرتها المياه بعد الأمطار الغزيرة التي استمرت منذ ساعات الفجر الأولى وطوال الليلة الماضية، وذلك في ظل تأثير منخفض جوي متجدد.

و حذرت وكالة الأونروا من أن هطول الأمطار في قطاع غزة يزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية المتردية أصلا، ويطرح تحديات جديدة لسكان القطاع.

وأوضحت الوكالة أن الأمطار تجعل الظروف الإنسانية أكثر خطورة، خاصة في ظل البنية التحتية المتضررة ونقص الخدمات الأساسية، ما يزيد من هشاشة العائلات المتضررة ويعرقل جهود الإغاثة الإنسانية.

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة في بيان رسمي أنه قام بإجلاء العشرات من الخيام بعد غرقها بالكامل نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في مدينة رفح جنوب القطاع.

الدفاع المدني يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في حال استمرار المنخفض الجوي مع عدم وجود مساكن تؤوي النازحين.

حذر الدفاع المدني من التدهور المتزايد في الأوضاع الإنسانية في حال استمرار تأثير المنخفض الجوي الحالي، وذلك في ظل النقص الحاد في المساكن المؤقتة التي يمكن أن تستوعب النازحين.

منذ يوم أمس، تحولت آلاف الخيام التي تأوي الناجين من الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة إلى برك من المياه غمرت الفرش والملابس والمواد الغذائية، مما ترك مئات العائلات الفلسطينية في وضع إنساني صعب للغاية.

يواجه النازحون ظروفاً قاسية في ظل نقص وسائل التدفئة والمأوى المناسب، مما يزيد من معاناتهم في مواجهة الظروف الجوية الصعبة.

الأكثر قراءة اليوم

تحفظات إسرائيلية من عقد لقاء يجمع ترامب ونتنياهو والسيسي وهذا ما تطالب به مصر ..

الصورة الأكثر تداولا في إيران .. شاهد : "نتنياهو" يقف في طابور أمام مخبز في طهران!

المالية الفلسطينية: رواتب الموظفين يوم الخميس بنسبة 60%

ترامب يتغزل بشفتي المتحدثة باسم البيت الأبيض

أم الفضائح ..رجل أعمال إسرائيلي يهدد هرتسوغ حال منحه عفواً لنتنياهو ..

صحيفة عبرية تكشف عن مرشح جديد لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس السلام في غزة

السعودية تطالب بخروج كافة قوات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة شرقي اليمن

الأخبار الرئيسية

ترامب يعلن موعد الكشف عن أعضاء مجلس السلام لغزة

أمريكا تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا

صحيفة عبرية تكشف عن مرشح جديد لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس السلام في غزة

مسؤول فلسطيني يكشف : 380 قضية أمام المحاكم الإسرائيلية قد تنتهي بحجز أصول السلطة

المالية الفلسطينية: رواتب الموظفين يوم الخميس بنسبة 60%

الاتصالات الفلسطينية