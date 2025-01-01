ترامب يعلن موعد الكشف عن أعضاء مجلس السلام لغزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه من المتوقع مطلع العام المقبل الإعلان عن أسماء قادة العالم الذين سيشاركون في مجلس السلام الخاص بقطاع غزة.

وجاء ذلك خلال فعالية اقتصادية في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض، حيث أشار ترامب إلى أن عددا من الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى المجلس، واصفا إياه بأنه سيكون "أحد أكثر المجالس أسطورية على الإطلاق".

ويأتي مجلس السلام وفقا لخطة غزة التي أُبرمت مؤخرًا، بعد اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

وقد اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر قرارا يسمح بتشكيل المجلس، ويشمل إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة.

ويهدف المجلس إلى وضع إطار عمل لإدارة المرحلة الانتقالية، وتنسيق تمويل إعادة إعمار القطاع بما يتماشى مع خطة ترامب المكونة من 20 نقطة.

ووفقا لبيانات القرار، سيعمل مجلس السلام إلى أن تكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل كامل وتستعيد السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعّالة.

كما صرح مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، بأن المجلس الذي سيرأسه ترامب سيشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية، ووضع منظومة مالية لدعم غزة اقتصاديا.

وأضاف والتز أن حماس ستجرد من سلاحها، مشيرا إلى أن ذلك سيتم "بالطريقة السهلة أو الصعبة" وفق تعبير ترامب.