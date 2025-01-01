الطقس: المنخفض الجوي يتعمق تأثيره وأجواء عاصفة وماطرة

رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية أن يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لذا يكون الجو باردًا وماطرا وعاصفا، وتسقط الأمطار على كافة المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا تصل سرعة بعض الهبات حوالي 50 كم/ساعة والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا و باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط زخات من الأمطار على معظم المناطق من البلاد وتكون غزيرة أحيانا وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانًا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا تصل سرعة بعض الهبات حوالي 50 كم/ساعة والبحر مائج .

الجمعة: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي خلال ساعات الصباح والظهيرة، وتسقط الأمطار وتكون غزيرة على كافة المناطق ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وفي ساعات المساء والليل يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار بشكل تدريجي، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة والبحر مائج.

السبت: يكون الجو غائمًا جزئيا وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق من البلاد، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائمًا جزئيا وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذر الأرصاد الجويّة خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية، ومن شدة سرعة الرياح.