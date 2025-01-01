  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤول فلسطيني يكشف : 380 قضية أمام المحاكم الإسرائيلية قد تنتهي بحجز أصول السلطة

الأربعاء 10 ديسمبر 2025 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول فلسطيني يكشف : 380 قضية أمام المحاكم الإسرائيلية قد تنتهي بحجز أصول السلطة



رام الله/سما/

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومسير أعمال وزارة المالية، إسطفان سلامة، عن وجود 380 قضية مرفوعة ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الإسرائيلية، موضحا أنه في حال صدرت الأحكام لصالح الجانب الإسرائيلي، فإن السلطة ستكون مطالبة بدفع تعويضات قد تصل إلى نحو 20 مليار شيكل (ما يعادل 5.3 مليار دولار).

ورغم أن سلامة لم يشر صراحة إلى الآليات التي قد تُتبع لتحصيل تلك المبالغ، إلا أن المعطيات المالية الحالية تفتح الباب أمام احتمالية لجوء المحاكم الإسرائيلية إلى حجز أو مصادرة ممتلكات وأصول تابعة للسلطة الفلسطينية، داخليا او خارجيا، كإجراء تنفيذي محتمل لسداد تلك التعويضات.

ويأتي هذا التحذير في وقت تعاني فيه السلطة من دين عام بلغ نحو 14.6 مليار دولار، وسط أزمة سيولة خانقة، حيث تحتجز حكومة الاحتلال أكثر من 4 مليارات دولار من أموال المقاصة الفلسطينية.

وسبق أن قامت إسرائيل خلال الأعوام الماضية، عبر قرارات قضائية وإجراءات لوزارة ماليتها، باقتطاع مئات الملايين من أموال المقاصة تحت ذرائع مختلفة، أبرزها تعويض ما يسمى "ضحايا العمليات" أو خصم مستحقات الأسرى والشهداء.

المخاوف تتصاعد من أن تُستخدم هذه القضايا كذريعة جديدة للمزيد من الضغوط الاقتصادية على السلطة، عبر أدوات قانونية تهدف فعليًا إلى تقويض الاستقرار المالي الفلسطيني، وفرض اشتراطات سياسية من بوابة القضاء والمال.

الأكثر قراءة اليوم

تحذيرات مبكرة من القسام سبقت هجوم 7 أكتوبر وهذه اول اشارة ..

تحفظات إسرائيلية من عقد لقاء يجمع ترامب ونتنياهو والسيسي وهذا ما تطالب به مصر ..

الصورة الأكثر تداولا في إيران .. شاهد : "نتنياهو" يقف في طابور أمام مخبز في طهران!

نحو المرحلة الثانية: دهشة أمريكية بإيفاء حماس بالتزامها واعتراف إسرائيلي بذلك ..

غزة تغرق …

واشنطن : محادثات الانتقال للمرحلة الثانية في غزة تحري خلف أبواب مغلقة وتحرز تقدما

ترامب يتغزل بشفتي المتحدثة باسم البيت الأبيض

الأخبار الرئيسية

المالية الفلسطينية: رواتب الموظفين يوم الخميس بنسبة 60%

ثلاثة شهداء بجباليا واصابات بخان يونس ووسط قطاع غزة

تحفظات إسرائيلية من عقد لقاء يجمع ترامب ونتنياهو والسيسي وهذا ما تطالب به مصر ..

معاريف تكشف : خطة إسرائيلية لإنشاء أحياء مؤقتة في رفح تضم مدارس وعيادات

IMG_2895

غزة تغرق …

الاتصالات الفلسطينية