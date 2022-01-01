حكومة نتنياهو توافق على بناء 800 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة

القدس المحتلة/سما/

قال وزير مالية دولة الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي بتسلئيل سموتريتش يوم الأربعاء، إن الحكومة أعطت الموافقة النهائية على بناء 764 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال سموتريتش، المنتمي لليمين المتطرف والذي يعارض إقامة دولة فلسطينية، إنه منذ بداية توليه منصبه في أواخر عام 2022، وافق مجلس التخطيط الأعلى الحكومي على نحو 51370 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وهي من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقبلية عليها. حسب رويترز.

وقال سموتريتش في بيان “نحن مستمرون في الثورة”، مضيفا أن الموافقة على الوحدات السكنية في الآونة الأخيرة “جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو… والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل”.

وستتوزع الوحدات بين حشمونائيم، عند الخط الأخضر في وسط إسرائيل، وجفعات زئيف وبيتار عيليت بالقرب من القدس.

ومنذ بداية ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية، تمت الموافقة على ما مجموعه 51370 وحدة سكنية جديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية، مؤكدة أن هذا رقم غير مسبوق.