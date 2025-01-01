أبو جزر: الفدائي جاهز لمواجهة المنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب

الدوحة /سما/

أكد المدير الفني لمنتخبنا الوطني، إيهاب أبو جزر، جاهزية الفدائي للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب، مشددا على أن ما حققه منتخبنا حتى الآن هو ثمرة تعب وجهد كبيرين من الطاقم الفني واللاعبين.

وقال أبو جزر في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء في الدوحة، إن المنتخب تأهل بجدارة من مجموعة صعبة جدًا، موضحا أن مواجهة السعودية ستكون قوية أمام منتخب كبير على مستوى آسيا والعالم، ويمتلك لاعبين مميزين، وتأهل إلى كأس العالم.

وأضاف: نحن مركزون وحاضرون ذهنيا، ونتمنى تحقيق نتيجة طيبة، إذ نتعامل مع المباراة على أنها مباراة تأهل.

وأشار المدير الفني إلى أن سياسة التدوير بين اللاعبين تأتي وفق رؤية فنية واضحة، مؤكدا أن كل لاعب في الفدائي يعرف دوره جيدا ويدرك قيمة مشاركته في كأس العرب التي تشكّل مساحة للتعبير عن القضية الفلسطينية.

وتابع: كل مباراة هي فرصة لإعلاء اسم فلسطين… ونحن في بعثة المنتخب لا نرى إلا الأمور الإيجابية التي يقدمها لنا الأشقاء العرب.

وأكد أبو جزر، أن تقليل معدل أعمار المنتخب كان تحديا كبيرا نجح الجهاز الفني في التعامل معه، إذ تم استدعاء 13 لاعبا جديدا لتجديد الدماء وتوسيع قاعدة الاختيارات، وهو ما ساعد المنتخب بشكل واضح خلال منافسات كأس العرب.

من جهته، أهدى اللاعب حامد حمدان الفوز إلى الشعب الفلسطيني، مؤكدا احترام المنتخب السعودي، لكنه شدد على أن تركيز الفدائي منصب على الفوز وتحقيق إنجاز جديد.

وقال: نحتفل من أجل شعبنا الذي يستحق كل لحظة فرح… وما وصلنا إليه ليس صدفة، بل نتيجة تحضير وتعب طويلين.

وأعرب حمدان عن فخره بتمثيل المنتخب الفلسطيني الذي يواصل صناعة إنجازات غير مسبوقة، مؤكدا أن اللاعبين سيبذلون كل ما لديهم لإسعاد الجماهير في المواجهة المقبلة.