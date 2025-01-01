الممثل الخاص للرئيس والسفير الأسعد يلتقيان السفير الروسي في لبنان

بيروت /سما/

التقى الممثل الخاص لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، ياسر عباس، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد، اليوم الأربعاء، في مقر السفارة، سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان ألكسندر روداكوف.

وأطلع الممثل الخاص للرئيس السفير الروسي على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس لوقف العدوان الإسرائيلي وحشد التأييد الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين.

من جهته، نوّه السفير الأسعد إلى العلاقة التاريخية الفلسطينية الروسية، ومواقف روسيا الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، مؤكداً متانة روابط الصداقة التي تربط بين البلدين الصديقين.

وأكد الطرفان الموقف الفلسطيني الثابت في تعزيز التنسيق والتواصل بين دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية، بما يضمن احترام سيادة لبنان واستقراره، وبسط سلطته على كل أراضيه بما فيها المخيمات الفلسطينية، وتأمين العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين ومنحهم الحقوق الإنسانية والاجتماعية وتحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية.

بدوره، جدد السفير الروسي التأكيد على مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة وفق القوانين والشرعية الدولية، مشدداً على أن دعم الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يشكلان ركيزة أساسية في سياسة بلاده.

كما قدم السفير الروسي التهنئة لمناسبة اليوم الوطني الفلسطيني، مؤكداً تضامن روسيا مع نضال الشعب الفلسطيني لإنجاز مشروعه الوطني.