خلال لقاء ملك إسبانيا..عباس يؤكد الإلتزام الكامل بالإصلاحات التي وعد بها

الأربعاء 10 ديسمبر 2025 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال لقاء ملك إسبانيا..عباس يؤكد الإلتزام الكامل بالإصلاحات التي وعد بها



رام الله/سما/

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس يوم الأربعاء، في العاصمة الإسبانية مدريد، مع ملك إسبانيا فيليبي السادس.

واستعرض عباس، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة بعد اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين، وكذلك آخر التطورات السياسية والأوضاع الميدانية في فلسطين.

وقدم الشكر والتقدير لإسبانيا وحكومتها وشعبها الصديق على مواقفهم الشجاعة في دعم شعبنا وقضيتنا العادلة في المحافل الدولية بما فيها التحالف الدولي ومؤتمر نيويورك، وحشد الدعم الدولي للمزيد من الاعتراف بدولة فلسطين وتقديم المساعدات الإنسانية ومساعدات بناء مؤسسات دولة فلسطين.

كما ناقش عباس والملك فيليبي السادس الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها، والذهاب إلى إعادة الإعمار، ومنع التهجير والضم، وعودة الاستقرار الدائم، تمهيدا لإنهاء الاحتلال ونيل دولة فلسطين استقلالها، كدولة قابلة للحياة، ديمقراطية وذات سيادة وفق الشرعية الدولية.

وأكد الرئيس الالتزام الكامل بجميع الإصلاحات التي التزمت بها دولة فلسطين.

