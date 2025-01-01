  1. الرئيسية
ثلاثة شهداء بجباليا واصابات بخان يونس ووسط قطاع غزة

الأربعاء 10 ديسمبر 2025 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

استشهد ثلاثة مواطنين واصيبت اعداد اخرى اليوم الاربعاء بسلسلة خروقات نفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي بمناطق مختلفة من قطاع غزة.

واستشهد رجل وأمرأة وأصيب ثالث بمخيم حلاوة بجباليا البلد إثر إطلاق نار من الرافعات التي نصبها الإحتلال شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت اصيب طفل بجراح خطيرة نقل على اثرها لمجمع الشفاء الطبي قبل ان يعلن الأطباء استشهاده لاحقا.

وقالت مصادر فلسطينية ان الشهيد هو زاهر شامية ١٢ عام.

كما اصيب طفل برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وفي خان يونس اصيب اثنين من المواطنين اثر قصف مدفعي قرب دوار بني سهيلا شرق المدينة.

وتراجعت الدبابات إلى داخل البلدة بعد تقدم لمئات الأمتار على مدخلها ومحاصرة أحد مراكز النزوح.

