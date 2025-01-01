المصادقة على بناء 764 وحدة ضمن خطة اكبر لانشاء 18 مستوطنة جديدة

القدس المحتلة/سما/

أقرت حكومة تل أبيب بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية.

فقد وافق ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط اليوم على بناء 764 وحدة استيطانية في مستوطنات منتشرة بالضفة منها، حشمونائيم - 478 وحدة سكنية، بيتار عيليت - 230 وحدة، جفعات زئيف - 56 وحدة استيطانية.

يأتي ذلك في ظل الموافقة على بناء 51,370 وحدة استيطانية جديدة، وهو رقم قياسي غير مسبوق. وتأتي تراخيص البناء في سياق خطة ميزانية ضخمة تروج لها وزارة المالية للاستيطان في الضفة بقيمة إجمالية قدرها 2.7 مليار شيكل.

تخصص هذه الميزانية لإنشاء 18 مستوطنة جديدة، وتعزيز 36 مستوطنة قيد التسوية، وتحسين البنية التحتية القائمة، وفتح الطرق، واستثمارات كبيرة في مجال الأمن.