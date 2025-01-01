  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمم المتحدة: نرفض ونعارض بشكل قاطع أي تغيير في حدود غزة

الأربعاء 10 ديسمبر 2025 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: نرفض ونعارض بشكل قاطع أي تغيير في حدود غزة



غزة /سما/

أعلنت الأمم المتحدة رفضها القاطع لتصريحات مسؤول إسرائيلي زعم فيها أن "الخط الأصفر في غزة يمثل الحدود الجديدة"، مؤكدة أنها تعارض تماما أي تغيير في حدود غزة وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، مساء أمس الثلاثاء، ردا على سؤال حول تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي "إيال زامير" بشأن الخط الأصفر في غزة: "نحن نعارض بشكل قاطع أي تغيير في حدود غزة وإسرائيل".

وأشار دوجاريك إلى أن هذا التصريح يتعارض مع روح ونص خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، موضحا أن الأمم المتحدة، عند حديثها عن غزة، تعتمد على الحدود القائمة بين غزة وإسرائيل وليس الخط الأصفر.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال "إيال زامير" قال، إن "الخط الأصفر يمثل الحدود الجديدة لقطاع غزة"، مدعيا في بيان أنه يشكل "خط دفاع متقدما للمستعمرات وخط هجوم".

والخط الأصفر هو الخط الذي انسحب إليه جيش الاحتلال في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترمب لإنهاء الحرب على غزة.

الأكثر قراءة اليوم

حماس تكشف عن شروطها لبدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة …

مؤسس حراك "بدنا نعيش" يصل إيطاليا لاجئًا ويتوعد حماس

القنبلة المصرية أم الإسرائيلية.. اعلان مصر امتلاكها سلاحا خارقا يثير جدلاً متصاعدًا في الأوساط العسكرية والتحليلية حول مستقبل الذخائر الذكية في المنطقة

ترامب تدخل بقوة بعد “ضغط تركي- قطري”.. “تخفيضات” في الكونغرس على نصوص تستهدف “فروع الأخوان”

سرايا القدس تعلن إغلاق ملف أسرى الاحتلال وتدعو الوسطاء للضغط على العدو لتنفيذ التزاماته

تقرير: ترامب يعارض بقاء الجيش الإسرائيلي عند "الخط الأصفر" ويطالبه بانسحاب آخر

فخ الأسد»... ليلة هزت حلفاء طهران في بغداد

الأخبار الرئيسية

معاريف تكشف : خطة إسرائيلية لإنشاء أحياء مؤقتة في رفح تضم مدارس وعيادات

IMG_2895

غزة تغرق …

واشنطن : محادثات الانتقال للمرحلة الثانية في غزة تحري خلف أبواب مغلقة وتحرز تقدما

حماس تكشف عن شروطها لبدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة …

ترامب تدخل بقوة بعد “ضغط تركي- قطري”.. “تخفيضات” في الكونغرس على نصوص تستهدف “فروع الأخوان”

الاتصالات الفلسطينية