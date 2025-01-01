الأمم المتحدة: نرفض ونعارض بشكل قاطع أي تغيير في حدود غزة

غزة /سما/

أعلنت الأمم المتحدة رفضها القاطع لتصريحات مسؤول إسرائيلي زعم فيها أن "الخط الأصفر في غزة يمثل الحدود الجديدة"، مؤكدة أنها تعارض تماما أي تغيير في حدود غزة وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، مساء أمس الثلاثاء، ردا على سؤال حول تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي "إيال زامير" بشأن الخط الأصفر في غزة: "نحن نعارض بشكل قاطع أي تغيير في حدود غزة وإسرائيل".

وأشار دوجاريك إلى أن هذا التصريح يتعارض مع روح ونص خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، موضحا أن الأمم المتحدة، عند حديثها عن غزة، تعتمد على الحدود القائمة بين غزة وإسرائيل وليس الخط الأصفر.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال "إيال زامير" قال، إن "الخط الأصفر يمثل الحدود الجديدة لقطاع غزة"، مدعيا في بيان أنه يشكل "خط دفاع متقدما للمستعمرات وخط هجوم".

والخط الأصفر هو الخط الذي انسحب إليه جيش الاحتلال في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترمب لإنهاء الحرب على غزة.