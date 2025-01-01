  1. الرئيسية
الطقس: منخفض جوي ماطر وبارد في جميع المناطق

الأربعاء 10 ديسمبر 2025 09:38 ص
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات من الأمطار على معظم المناطق من البلاد وتكون غزيرة وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانًا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا تصل سرعة بعض الهبات حوالي 50 كم/ساعة والبحر مائج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا و باردًا  خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط زخات من الأمطار على معظم المناطق من البلاد وتكون غزيرة أحيانا وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانًا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا تصل سرعة بعض الهبات حوالي 50 كم/ساعة والبحر مائج .

الخميس: يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لذا يكون الجو باردًا وماطرا وعاصفا، وتسقط الأمطار على كافة المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا تصل سرعة بعض الهبات حوالي 50 كم/ساعة والبحر مائج .

الجمعة: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردًا وماطرًا وعاصفًا، وتسقط الأمطار وتكون غزيرة على كافة المناطق ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية مع هبات قوية أحيانًا تصل سرعة بعض الهبات حوالي 50 كم/ساعة والبحر مائج.

السبت: يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار بشكل تدريجي، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة، وتبقى فرصة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق من البلاد، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت الأرصاد الجويّة خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي خلال الأربعاء والخميس والجمعة من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وشدة سرعة الرياح.

