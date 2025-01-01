قناة عبرية تكشف عن ضغط أمريكي أدى إلى فتح معبر اللنبي

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة i24 news العبرية عن تفاصيل الاجتماع الذي جرى بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي مايك والتز والذي أفضى إلى فتح معبر اللنبي بعد أسابيع من الإغلاق.

وذكرت القناة في تقرير أن المعبر بقي مغلقا منذ هجوم 18 سبتمبر الذي قتل فيه جنديان على يد سائق أردني كان يقود شاحنة مساعدات، كاشفة أن نتنياهو تلقى طلبا من واشنطن لفتح المعبر قبل بضعة أسابيع، على الرغم من أن إسرائيل تحقق هدفها المتمثل في إدخال 600 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا.

وأوضحت أنه في الاجتماع الذي جرى مع السفير الأمريكي، نقل نتنياهو الموافقة الرسمية على النية لإعادة فتح المعبر، لكن حتى قبل الاجتماع مع نتنياهو، نشر والتز منشورا من داخل المعبر كتب فيه: "نحن نعمل بجد للحفاظ على معبر الكرامة مفتوحا للمساعدات الإنسانية والتجارة"، كاشفة أنه فعليا، كان السفير قد استلم الرسائل بشأن القرار المتوقع.

وقالت القناة: "في نهاية المطاف، تفضل إسرائيل الإصرار أمام الولايات المتحدة على قضايا أخرى تتعلق بالمرحلة الثانية في غزة، نزع سلاح حماس وإعادة جثمان الجندي المختطف ران غويلي. في هذه الحالة تقرر رغم ذلك الاستجابة للمطلب".

وكشف مصدر أمني أنه "تم في الأسابيع الأخيرة إجراء التعديلات الأمنية المطلوبة على الجانبين، وتم تشديد إجراءات التفتيش والتشخيص لسائقي الشاحنات الأردنيين ولمحتوى الشاحنات، كما تم تخصيص قوات أمنية خاصة لتأمين المعبر".