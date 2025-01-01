  1. الرئيسية
تنديد أوروبي واسع باقتحام الاحتلال لمقر الأونروا في القدس

الأربعاء 10 ديسمبر 2025 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أصدرت بعثات دبلوماسية تابعة للاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بيانًا مشتركًا تدين فيه بشدة اقتحام قوات الاحتلال لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، واصفة إياه بأنه انتهاك صارخ لاتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة.

أوضح البيان، الذي شاركت فيه دول مثل فرنسا وألمانيا وفنلندا والدنمارك وهولندا وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا واليونان وقبرص والنمسا والسويد وسويسرا وبلجيكا وإيرلندا والبرتغال وإسبانيا، أن المداهمة تضمنت الاستيلاء على ممتلكات الوكالة، وقطع الاتصالات، واستبدال علم الأمم المتحدة بالعلم الإسرائيلي.

أكدت البعثات الأوروبية أن هذه الإجراءات تمثل سابقة خطيرة وتجاهلًا كاملًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تمنح الحماية القانونية للمنظمات التي تقوم بمهام حيوية وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

طالب البيان إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة، والتي تضمن حرمة مقار الأمم المتحدة وعدم انتهاكها.

يأتي هذا البيان بعد أيام من اقتحام قوات الاحتلال للمقر الرئيسي للأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، حيث قامت بتطويق المبنى الأممي بشكل مفاجئ قبل أن تقتحم باحات المقر ومكاتبه الداخلية.

أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال شرعت فور دخولها في إجراء عمليات تفتيش دقيقة وواسعة النطاق داخل أروقة المبنى، دون احترام للحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها مؤسسات الأمم المتحدة.

