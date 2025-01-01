غزة تغرق …

غزة /سما/

ادت الأمطار الغزيرة التي سقطت على خيام النازحين في قطاع غزة إلى غرق الالاف منها.

وأطلق سكان الخيام نداءات استغاثة للدفاع المدني وللمجتمع الدولي للعمل على توفير منازل مؤقتة.

وتوقف الدوام الإداري والتلاميذ في النقاط التعليمية.

وواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٦١ وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ٢٤ ساعة إلى استشهاد مواطن في بلدة بيت لاهيا برصاص قناصة الاحتلال.

وفجر اليوم نسف جيش الاحتلال عددمن المنازل بالبلدة التي تقع شمال قطاع غزة.

وفيدندينة غزةتقدمت الدبابات خلف مجمع الصخرة بحي التفاح وفجرت عددمن المنازل وأطلق النار في محيط المكان.

وفي خان يونس قصفت المدفعية شرقي المدينة

الاحصائيات

ووصل إلى مشافي قطاع غزة شهيد و ست اصابات خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر ٢٠٢٥): بلغ إجمالي الشهداء: ٣٧٧ شهيد و ٩٨٧ مصاب فيما جرى انتشال ٦٢٦ جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٧٠٣٦٦ شهيدًا ١٧١٠٦٤ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

#فيديو | غرق خيام النازحين في غزة مع أولى لحظات هطول الأمطار ودخول المنخفض الجوي، ما يفاقم معاناة العائلات التي تواجه شتاءها بلا تدفئة ولا مأوى.