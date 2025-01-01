  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة

الأربعاء 10 ديسمبر 2025 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة



رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعداداً كبيرة من الفلسطينيين، من بينهم أسرى محررون، في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع قيام مستوطنين باقتحام المسجد الأقصى.

نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيشات واسعة النطاق استهدفت منازل الفلسطينيين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، حيث تم اعتقال ما يقارب 30 فلسطينياً، معظمهم من الأسرى المحررين.

كما شن جيش الاحتلال حملة مماثلة في مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال نحو 10 فلسطينيين آخرين.

أفادت محافظة القدس بأن 182 مستوطناً بالإضافة إلى 778 شخصاً آخرين ممن يطلق عليهم "سياح" قاموا باقتحام المسجد الأقصى على فترتين صباحية ومسائية.

أوضحت المحافظة أن المستوطنين قاموا بالدخول إلى المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وقاموا بأداء طقوس تلمودية، والتقطوا الصور، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

دهمت قوات الاحتلال أحد المنازل في بلدة المغير وقامت بالتحقيق مع صاحبه، كما أطلقت قنابل صوت وغاز قبل انسحابها من البلدة، التي تشهد اعتداءات مستمرة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين بشكل يومي.

جنوبي الخليل، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم ثلاثة منازل مأهولة في خربة خلة الفرا غرب يطا، وذلك بالتزامن مع هجوم شنه مستوطنون من مستوطنة "سوسيا" على منازل المواطنين في تجمع "واد الرخيم" بمسافر يطا، وسط تصاعد الاعتداءات وسياسة التضييق على التجمعات السكانية في المنطقة.

تشهد الضفة الغربية تصعيداً ملحوظاً وغير مسبوق في هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وذلك بعد عامين متواصلين من حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

استهدفت هذه الاعتداءات الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، مما أدى إلى استشهاد 1092 فلسطينياً، بالإضافة إلى إصابة حوالي 11 ألف شخص واعتقال أكثر من 21 ألف آخرين، وفقاً لمعطيات رسمية.

الأكثر قراءة اليوم

حماس تكشف عن شروطها لبدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة …

مؤسس حراك "بدنا نعيش" يصل إيطاليا لاجئًا ويتوعد حماس

القنبلة المصرية أم الإسرائيلية.. اعلان مصر امتلاكها سلاحا خارقا يثير جدلاً متصاعدًا في الأوساط العسكرية والتحليلية حول مستقبل الذخائر الذكية في المنطقة

ترامب تدخل بقوة بعد “ضغط تركي- قطري”.. “تخفيضات” في الكونغرس على نصوص تستهدف “فروع الأخوان”

سرايا القدس تعلن إغلاق ملف أسرى الاحتلال وتدعو الوسطاء للضغط على العدو لتنفيذ التزاماته

تقرير: ترامب يعارض بقاء الجيش الإسرائيلي عند "الخط الأصفر" ويطالبه بانسحاب آخر

فخ الأسد»... ليلة هزت حلفاء طهران في بغداد

الأخبار الرئيسية

معاريف تكشف : خطة إسرائيلية لإنشاء أحياء مؤقتة في رفح تضم مدارس وعيادات

IMG_2895

غزة تغرق …

واشنطن : محادثات الانتقال للمرحلة الثانية في غزة تحري خلف أبواب مغلقة وتحرز تقدما

حماس تكشف عن شروطها لبدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة …

ترامب تدخل بقوة بعد “ضغط تركي- قطري”.. “تخفيضات” في الكونغرس على نصوص تستهدف “فروع الأخوان”

الاتصالات الفلسطينية