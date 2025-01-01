مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في طرعان بأراضي 48

القدس المحتلة/سما/

قتل شاب، وأصيب آخر بجروح متوسطة فجر اليوم الأربعاء، إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة طرعان بأراضي 48.

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 242 قتيلا، في ظل تصاعد خطير ومتواصل لجرائم العنف والجريمة المنظمة، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 192 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان أكثر من 120 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم سبعة فتيان وأطفال لم يبلغوا سن الـ18، و23 امرأة، كما سجلت 13 حالة قتل من قِبل الشرطة الإسرائيلية.