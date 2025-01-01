  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤول أميركي: محادثات الانتقال للمرحلة الثانية في غزة تحرز تقدما

الأربعاء 10 ديسمبر 2025 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أميركي: محادثات الانتقال للمرحلة الثانية في غزة تحرز تقدما



غزة/سما/

قال مسؤول أمريكي رفيع ان المحادثات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة تحرز تقدما، رغم جميع الصعوبات.

وأضاف ان مفاوضات المرحلة الثانية أمامها مشكلات صعبة وتحديات متعددة ووجهات نظر مختلفة.

وقال ان مفاوضات الانتقال للمرحلة الثانية في خطة غزة تجري خلف الأبواب لضمان تحقيق تقدم.

وتابع"نتوقع نشر طلائع قوة الاستقرار الدولية بغزة مطلع 2026 بمشاركة دولة أودولتين مبدئيا.".

واضاف ان قوة الاستقرار الدولية لن تنتشر في الأماكن الخاضعة لسيطرة حماس في قطاع غزة".

واكد ان المباحثات تركز على توفير قوات وهيكل قيادة وعملية نشرها وقواعد الاشتباك والدعم اللوجستي ونجري مباحثات مع دول عدة بشأن مساهمتها في قوة الاستقرار الدولية ومن ضمنها دول عربية.

واشار إلى ان مشاركة الولايات المتحدة في قيادة قوة الاستقرار الدولية لا تزال قيد البحث وان قرار مجلس الأمن بخصوص غزة واضح بشأن مسألة الانسحاب الإسرائيلي في إطار المرحلة الثانية.

وقال ان الولايات المتحدة منخرطة في مباحثات تشيكل قوة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة وان خطة ترمب للسلام وقرار مجلس الأمن واضحان بشأن نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة.

واضاف": لا نزال في مرحلة التخطيط لتشكيل قوة شرطة فلسطينية من سكان قطاع غزة ومركز التنسيق بعمل لإزالة العقبات لتحقيق زيادة في المساعدات الإنسانية لغزة كما ونوعا.

واقر المسؤول الأمريكي بحاجة غزة إلى مساعدات إضافية محددة لم تتم تلبيتها بعد ونعمل على توفيرها.

الأكثر قراءة اليوم

حماس تكشف عن شروطها لبدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة …

مؤسس حراك "بدنا نعيش" يصل إيطاليا لاجئًا ويتوعد حماس

القنبلة المصرية أم الإسرائيلية.. اعلان مصر امتلاكها سلاحا خارقا يثير جدلاً متصاعدًا في الأوساط العسكرية والتحليلية حول مستقبل الذخائر الذكية في المنطقة

ترامب تدخل بقوة بعد “ضغط تركي- قطري”.. “تخفيضات” في الكونغرس على نصوص تستهدف “فروع الأخوان”

سرايا القدس تعلن إغلاق ملف أسرى الاحتلال وتدعو الوسطاء للضغط على العدو لتنفيذ التزاماته

نتنياهو فضل حكم حماس..القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي قدمت مقترَحين لاغتيال السنوار والضيف قبل حرب غزة

تقرير: ترامب يعارض بقاء الجيش الإسرائيلي عند "الخط الأصفر" ويطالبه بانسحاب آخر

الأخبار الرئيسية

IMG_2895

غزة تغرق …

واشنطن : محادثات الانتقال للمرحلة الثانية في غزة تحري خلف أبواب مغلقة وتحرز تقدما

حماس تكشف عن شروطها لبدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة …

ترامب تدخل بقوة بعد “ضغط تركي- قطري”.. “تخفيضات” في الكونغرس على نصوص تستهدف “فروع الأخوان”

IMG_2883

القنبلة المصرية أم الإسرائيلية.. اعلان مصر امتلاكها سلاحا خارقا يثير جدلاً متصاعدًا في الأوساط العسكرية والتحليلية حول مستقبل الذخائر الذكية في المنطقة

الاتصالات الفلسطينية