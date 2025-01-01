واشنطن : محادثات الانتقال للمرحلة الثانية في غزة تحري خلف أبواب مغلقة وتحرز تقدما

وكالات / سما/

قال مسؤول أمريكي رفيع ان المحادثات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة تحرز تقدما، رغم جميع الصعوبات.

وأضافا ان مفاوضات المرحلة الثانية أمامها مشكلات صعبة وتحديات متعددة ووجهات نظر مختلفة.

وقال ان مفاوضات الانتقال للمرحلة الثانية في خطة غزة تجري خلف الأبواب لضمان تحقيق تقدم.

وتابع"نتوقع نشر طلائع قوة الاستقرار الدولية بغزة مطلع 2026 بمشاركة دولة أودولتين مبدئيا.".

واضاف ةقوة الاستقرار الدولية لن تنتشر في الأماكن الخاضعة لسيطرة حماس في قطاع غزة".

واكد ان المباحثات تركز على توفير قوات وهيكل قيادة وعملية نشرها وقواعد الاشتباك والدعم اللوجستي ونجري مباحثات مع دول عدة بشأن مساهمتها في قوة الاستقرار الدولية ومن ضمنها دول عربية.

واشار إلى ان مشاركة الولايات المتحدة في قيادة قوة الاستقرار الدولية لا تزال قيد البحث وان قرار مجلس الأمن بخصوص غزة واضح بشأن مسألة الانسحاب الإسرائيلي في إطار المرحلة الثانية.

وقال ان الولايات المتحدة منخرطة في مباحثات تشيكل قوة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة وان خطة ترمب للسلام وقرار مجلس الأمن واضحان بشأن نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة.

واضاف": لا نزال في مرحلة التخطيط لتشكيل قوة شرطة فلسطينية من سكان قطاع غزة ومركز التنسيق بعمل لإزالة العقبات لتحقيق زيادة في المساعدات الإنسانية لغزة كما ونوعا.

واقر المسؤول الأمريكي بحاجة غزة إلى مساعدات إضافية محددة لم تتم تلبيتها بعد ونعمل على توفيرها.