الصحة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة إلى أكثر من 70 ألف شهيد

غزة / سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث بلغ عدد الشهداء 70 ألفًا و366 شهيدًا، بالإضافة إلى 171 ألفًا و64 مصابًا.

جاء هذا الإعلان في التقرير الإحصائي اليومي الذي تصدره الوزارة لتوضيح أعداد الضحايا والجرحى نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع.

منذ الثامن من أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة، واستمرت في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في العاشر من أكتوبر الماضي.

أفادت وزارة الصحة في غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية شهيدًا واحدًا وست إصابات.

لم تقدم الوزارة تفاصيل إضافية حول الشهيد والإصابات، إلا أن القوات الإسرائيلية تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال قصف مناطق مدنية مختلفة في القطاع وإطلاق النار على المدنيين.

أوضحت الوزارة أنه منذ بدء وقف إطلاق النار، وصل إجمالي عدد الضحايا إلى 377 شهيدًا و987 مصابًا، بالإضافة إلى انتشال 626 جثة من تحت أنقاض المباني التي دمرها العدوان الإسرائيلي.

وزارة الصحة: العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتدمير هائل في البنية التحتية في غزة.

أضافت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 70 ألفًا و366 شهيدًا و171 ألفًا و64 مصابًا.

بالإضافة إلى الخسائر البشرية، والتي معظمها من الأطفال والنساء، تسبب العدوان الإسرائيلي في دمار هائل في قطاع غزة، حيث قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

إلى جانب القصف المستمر، تخرق إسرائيل الاتفاق بمنعها دخول كميات كافية من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة المحاصر، حيث يعيش حوالي 2.4 مليون فلسطيني في ظروف إنسانية كارثية.

في وقت سابق، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن إسرائيل ارتكبت 738 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال شهرين، تنوعت بين إطلاق نار مباشر على المدنيين و37 توغلًا للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية.

كما رصد المكتب 358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عزل ومنازلهم، و138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات ومبانٍ مدنية.

أكد المكتب أن هذه الخروقات تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني وتقويضًا متعمدًا لجوهر بنود البروتوكول الإنساني الملحق به.