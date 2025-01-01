  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تركيا تدين اقتحام إسرائيل لمقر الأونروا في القدس وتعتبره انتهاكًا للقانون الدولي

الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تدين اقتحام إسرائيل لمقر الأونروا في القدس وتعتبره انتهاكًا للقانون الدولي



سما / وكالات /

أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة لاقتحام القوات الإسرائيلية وسيطرتها على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة.

وفي بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء، وصفت الوزارة التركية هذا العمل بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، خاصة وأن المبنى يتمتع بحصانة دبلوماسية باعتباره تابعًا للأمم المتحدة.

كما أشارت الخارجية التركية إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر 2025، والذي يؤكد على التزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتسهيل عمل الأونروا وعدم إعاقته.

وشدد البيان على الأهمية البالغة لاستمرار الأونروا في تقديم خدماتها الضرورية للاجئين الفلسطينيين، وعلى دورها المحوري في حماية حقهم في العودة إلى ديارهم، بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق السلام الدائم في المنطقة.

ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد الممارسات الإسرائيلية التي تخالف القانون الدولي، وتقديم الدعم الكامل للأونروا لتمكينها من القيام بمهامها.

وكانت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية قد ذكرت أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مقر الأونروا في ساعات الصباح الباكر، واحتجزت حراس المبنى وصادرت هواتفهم، مما أدى إلى قطع الاتصال بهم.

الإجراءات الإسرائيلية بحق مبنى تابع للأمم المتحدة يتمتع بالحصانة الدبلوماسية هي انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأضافت المحافظة أن القوات الإسرائيلية قامت بتفتيش دقيق لجميع مرافق المبنى، بالتزامن مع إغلاق المنطقة المحيطة بشكل كامل.

من جانبه، وصف المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، هذا التصرف الإسرائيلي بأنه "تحدٍ جديد للقانون الدولي"، معتبرًا أنه "تجاهل صارخ لالتزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة باحترام وحماية حرمة مباني المنظمة".

يذكر أن الأونروا تستخدم هذا المقر منذ عام 1951، إلا أنها قامت بإخلائه في بداية العام الحالي بناءً على قرار من الحكومة الإسرائيلية التي حظرت عمل الوكالة في القدس الشرقية.

وتزعم إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة والأمم المتحدة، مؤكدين التزام الأونروا بالحياد.

وتتزايد حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة للحرب الإسرائيلية المستمرة، والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية.

الأكثر قراءة اليوم

وسائل إعلام غربية : استبعاد توني بلير من حكم غزة بسبب اعتراضات دول عربية وإسلامية

مؤسس حراك "بدنا نعيش" يصل إيطاليا لاجئًا ويتوعد حماس

القنبلة المصرية أم الإسرائيلية.. اعلان مصر امتلاكها سلاحا خارقا يثير جدلاً متصاعدًا في الأوساط العسكرية والتحليلية حول مستقبل الذخائر الذكية في المنطقة

انباء عن مغادرة أعضاء الحكومة اليمنية عدن بعد أيام من تقدم قوات المجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية

نتنياهو فضل حكم حماس..القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي قدمت مقترَحين لاغتيال السنوار والضيف قبل حرب غزة

حمد بن جاسم يدعو لانتخابات برلمانية شاملة في فلسطين وانتخاب رئيس قادر على تحمل المسؤولية..

تقرير: ترامب يعارض بقاء الجيش الإسرائيلي عند "الخط الأصفر" ويطالبه بانسحاب آخر

الأخبار الرئيسية

حماس تكشف عن شروطها لبدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة …

ترامب تدخل بقوة بعد “ضغط تركي- قطري”.. “تخفيضات” في الكونغرس على نصوص تستهدف “فروع الأخوان”

IMG_2883

القنبلة المصرية أم الإسرائيلية.. اعلان مصر امتلاكها سلاحا خارقا يثير جدلاً متصاعدًا في الأوساط العسكرية والتحليلية حول مستقبل الذخائر الذكية في المنطقة

مفاوض إسرائيلي سابق: نيران الجيش الإسرائيلي قتلت معظم الأسرى الإسرائيليين في جباليا بسبب “ثغرات استخبارية”

سرايا القدس تعلن إغلاق ملف أسرى الاحتلال وتدعو الوسطاء للضغط على العدو لتنفيذ التزاماته

الاتصالات الفلسطينية